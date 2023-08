Meinolf Schwens führt mit seiner Frau in Gelsenkirchen ein bodenständiges Leben. Die Möbel im Wohnzimmer und dem kleinen Arbeitszimmer sind gebraucht, die Küche ist nicht auf Komfort, sondern Pragmatik getrimmt. Dabei war Schwens dreißig Jahre lang erfolgreicher Banker.

Nach dem Studium hat der heute 70-Jährige lange für die Dresdner Bank gearbeitet. In Essen und in Frankfurt, in Lyon, Paris und Luxemburg. Zur Jahrtausendwende ist er Abteilungsdirektor. Doch die Globalisierung setzt die damals drittgrößte Bank Deutschlands unter Druck. Sie baut Personal ab, es laufen Übernahmegespräche, Schwens bekommt das Angebot, in einem anderen Bereich eingesetzt zu werden. Doch er will sich nicht auf „die Resterampe“ schieben lassen, wie er es ausdrückt. Selbst Banker pflegen im Ruhrgebiet eine ehrliche Wortwahl. Stattdessen geht er wenige Straßen weiter zur Royal Bank of Scotland, Bereich „Leverage Finance“. „Das war der Renner. Da habe ich sehr gut verdient, alles vom Feinsten“, sagt Schwens.