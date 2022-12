Die Rente ist wieder in : Deutschlands Alte wollen nicht mehr länger arbeiten

So sehr Unternehmen und Kunden in diesem Sommer über Perso­nalengpässe klagten, eines lässt sich jetzt schon sagen: Besser wird es so schnell nicht. Im Gegenteil: Wenn bald die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomergeneration in Rente gehen, wird das den deutschen Arbeitsmarkt noch einmal zusätzlich unter Druck setzen.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Umso wichtiger wird es, ungenutztes Potential im Arbeitsmarkt auszuschöpfen. Vorschläge gibt es dafür einige, einer davon ist die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Wenn ältere Menschen länger in ihren Berufen bleiben, statt in den Ruhestand zu gehen, weil sie nach wie vor fit und motiviert sind, kommt das der Gesellschaft insgesamt zugute. Nur leider zeigt eine Auswertung des Bundesin­stituts für Bevölkerungsforschung (BiB), die der F.A.S. vorab vorliegt, dass genau das nicht mehr geschieht. Zum ersten Mal in mehr als zwanzig Jahren stagniert die Erwerbstätigkeit älterer Menschen in Deutschland. 60-jährige Männer waren zum Beispiel im vergangenen Jahr sogar seltener in Arbeit als noch zwei Jahre zuvor.

Mit der neuen Stagnation geht ein Trend zu Ende, der seit Mitte der Neunzigerjahre in Deutschland eine große Zahl älterer Menschen dem Arbeitsmarkt erhalten oder wieder zugeführt – und so den demographischen Wandel zumindest etwas abgemildert – hat. Einige Jahre nach der Wiedervereinigung hatte die Erwerbstätigkeit der Älteren einen Tiefpunkt erreicht. Im Jahr 1996 arbeiteten nur 37,6 Prozent der damals 60-jährigen Männer und nur 15,3 Prozent der gleichaltrigen Frauen. Mit 64 Jahren waren es damals sogar nur noch 8,4 Prozent der Männer und 4,3 Prozent der Frauen.

Zwei Jahrzehnte des Anstiegs sind zu Ende gegangen

Danach begann ein steiler Anstieg. Allein zwischen 2000 und 2021 verdoppelte sich die Erwerbstätigkeit von Männern zwischen 60 und 64. Noch stärker war die Entwicklung bei Frauen: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie zwischen 60 und 64 erwerbstätig sind, hat sich seit der Jahrtausendwende sogar vervierfacht. Die Forscher machen dafür unterschiedliche Gründe aus. „Zum einen gab es politische Reformen, die den längeren Verbleib im Arbeitsmarkt gefördert haben“, erklärt Harun Sulak, wissenschaftlicher Mitarbeiter am BiB. Dazu zählen unter anderem die schrittweise Anhebung des Rentenalters und die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe. „Gleichzeitig können heute im Vergleich zu früher mehr Tätigkeiten auch noch im höheren Alter ausgeführt werden.“ Das liege an der zunehmenden Automatisierung von Tätigkeiten sowie am Strukturwandel weg von körperlich anspruchsvollen Berufen. Außerdem seien ältere Personen im Durchschnitt gesünder im Vergleich zu früheren Generationen.

Gegen Ende des vergangenen Jahrzehnts ebbte der so erzeugte Aufwärtstrend allerdings stark ab. Den vorläufigen Höhepunkt erreichte die Erwerbstätigkeit der über 60-Jährigen gegen Ende der Zehnerjahre. Seitdem sind die Zahlen kaum noch oder gar nicht mehr gestiegen. Die Gründe dafür sind abermals vielfältig. Einer könnte sein, dass gerade in den jüngeren Kohorten das Potential schlicht ausgeschöpft ist. Längst nicht jeder ist eben mit 60 noch körperlich imstande, seinem Beruf nachzugehen, mehr als 80 Prozent Erwerbstätigkeit seien da schon recht hoch, mutmaßt Harun Sulak.

Doch auch das politische Umfeld könnte eine Rolle spielen. 2014 führte die damalige Bundesregierung unter Angela Merkel die sogenannte Rente mit 63 ein. Seitdem können Arbeitnehmer, sofern sie genügend Jahre rentenversichert waren, schon vor dem regulären Rentenalter in den Ruhestand gehen, ohne Abzüge fürchten zu müssen. Und viele machen von dieser Möglichkeit auch Gebrauch. Das haben die Forscher anhand von Daten der Rentenversicherung ermittelt. Im Jahr 2021 kam jeder Dritte auf diese Weise abschlagsfrei in die Rente und verließ somit früher den Arbeitsmarkt. Ein weiteres Viertel der Neurentner im vergangenen Jahr nahm sogar Abschläge in Kauf, um die Arbeit im Durchschnitt 28 Monate vor der Regelaltersgrenze niederzulegen.

Ausweitung der Erwerbstätigkeit ist kein Selbstläufer

Die stagnierenden Zahlen zeigten, dass die Ausweitung der Erwerbstätigkeit in höhere Alterskohorten kein Selbstläufer sei, resümiert Elke Loichinger, Forschungsgruppenleiterin am BiB. Um Arbeitskräfte länger im Erwerbsleben zu halten, müssten Anreize deutlich vor dem Eintritt in den Ruhestand erfolgen. „Wenn der Ruhestand erst einmal erfolgt ist, kommen nur wenige ins Erwerbsleben zurück.“

Mehr zum Thema 1/

Zwei Aspekte deuten derweil darauf hin, dass die Stagnation zumindest teilweise ein zeitlich begrenztes Phänomen sein könnte. Erstens fällt sie zeitlich mit dem Beginn der Corona-Pandemie zusammen. Vermutlich entschieden sich viele Menschen über 60 für einen vorzeitigen Ruhestand, die noch ein paar Jahre weitergearbeitet hätten, wenn Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder schlicht die Angst vor der Ansteckung sie nicht davon abgehalten hätten. Dieser Effekt müsste mit dem Ausklingen der Pandemie an Relevanz verlieren. Zweitens steigt das abschlagsfreie Renteneintrittsalter für kommende Jahrgänge wieder an. Der finanzielle Anreiz zur frühen Rente wird also geringer. Das wäre insbesondere dann der Fall, wenn zugleich der Personalmangel zu steigenden Löhnen führt und Arbeit attraktiver macht.