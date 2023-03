Herr Berger, in den meisten europäischen Ländern geht man längst mit 64 und mehr in Rente. Warum tun sich die Franzosen so schwer damit, es ihren Nachbarn gleichzutun?

Dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Zum einen werden wir immer mit europäischen Vergleichen konfrontiert, wenn es darum geht, die Rechte der Arbeitnehmer zu beschneiden. Aber selten sagt man uns in Frankreich, warum es hier nicht die Mitbestimmung nach deutschem Vorbild gibt, was für die CFDT ein echter Fortschritt wäre. Zum anderen wird nicht verstanden, dass es im französischen Rentensystem neben der Beitragsdauer zwei Altersgrenzen gibt: das gesetzliche Eintrittsalter von 62 Jahren, ab dem man in Rente gehen kann, und das abschlagsfreie Eintrittsalter von 67 Jahren.

Warum sind diese Details an dieser Stelle von Belang?

Weil sich die Debatte in den anderen Ländern in der Regel um den abschlagsfreien Renteneintritt dreht. Wenn man sich in Europa und übrigens auch in Deutschland umsieht, liegt das tatsächliche unter dem gesetzlichen Eintrittsalter. In Frankreich ist es umgekehrt. Es stimmt nicht, dass hier alle mit 62 Jahren in Rente gehen. Wenn Sie sich das durchschnittliche Renteneintrittsalter der Franzosen anschauen, liegt es mit 63 Jahren und vier Monate schon heute über dem gesetzlichen Eintrittsalter, Tendenz weiter steigend. Ich bin keineswegs gegen ein europäisches Benchmarking, aber man muss die Realitäten betrachten. Auch die Beitragsdauer beträgt bei uns 43 Jahre, während es in anderen europäischen Ländern erst 40 Jahre sind. Zudem ist die demografische Lage nicht ganz mit anderen Ländern vergleichbar.

Man hat trotz alledem oft den Eindruck, dass die Franzosen weniger arbeiten wollen. Gibt es für Sie ein Recht auf Faulheit, wie es einige tatsächlich fordern?

Nein, ganz und gar nicht. Aber in der Tat leidet die Rentendebatte in Frankreich heute eklatant daran, dass nicht über die Arbeit an sich debattiert wird. Dann sähe man, dass es für einige kein Problem ist, länger zu arbeiten. Die Arbeit wird von einigen als rein wirtschaftlicher Wert und von anderen als eine Form der Ausbeutung gesehen. Ich glaube, einige Linke sind dabei, die Debatte über die Arbeit zu erschweren, indem sie vom Recht auf Faulheit sprechen. Im Übrigen stimmt es nicht, dass die Franzosen wenig arbeiten. Die Franzosen gehören zu den produktivsten Menschen in Europa. Ich glaube, dass es in einigen anderen Ländern selten ist, dass man Leute um 20 Uhr bei der Arbeit antrifft, was hier überhaupt nicht ungewöhnlich ist, insbesondere in einem Viertel wie La Défense. Auch wenn Sie um 20 Uhr in einem Ministerbüro in den Feierabend gehen, werden Sie gefragt, ob Sie Ihren Nachmittag freinehmen.

Die Regierung will das Rentensystem mit Blick auf den demographischen Wandel reformieren und das Eintrittsalter auf 64 Jahre anheben. Sie bekämpfen das vehement. Warum?