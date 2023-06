Der 1. Juli ist für Rentner traditionell ein wichtiger Termin, weil dann die jährliche Rentenerhöhung in Kraft tritt. Diesmal gibt es ein Plus von 4,39 Prozent im Westen und 5,85 Prozent im Osten. Schon vorher, an diesem Freitag, bringt die Deutsche Rentenversicherung aber noch ein anderes aufwendiges Projekt an den Start: Sie schaltet den Zugang zur neuen Digi­talen Rentenübersicht frei, wie nun bekannt gegeben wurde. Diese Übersicht bringt den Versicherten zwar kein zusätzliches Geld. Aber sie soll vor allem künftigen Rentnergenerationen schon weit vor dem Ruhestand eine möglichst klares Bild davon vermitteln, mit wie viel Einkommen sie im Alter rechnen können.

Erreichbar ist das Angebot unter der Adresse www.rentenuebersicht.de. Eine wichtige – und in der Vorbereitung sehr anspruchsvolle – Eigenschaft ist, dass die neue Übersicht nicht nur Informationen über die zu erwartende gesetzliche Rente liefert. Sie soll automatisch eine Gesamtschau möglichst aller vorhandenen und absehbaren Ansprüche auf Altersvorsorgeleistungen bieten – auch etwa aus Betriebsrenten, Kapitallebensversicherungen und geeigneten Fondssparplänen. So sieht es das Gesetz zur Einführung der neuen Rentenübersicht vor, das noch von der alten Regierungskoalition aus Union und SPD beschlossen worden war.

Nebenbei ist es ein Innovationsprojekt in Sachen Digitalisierung, das sich an der Schnittstelle von Staat und öffentlicher Verwaltung bewegt. Die Deutsche Rentenversicherung war damit betraut worden und hat dazu eine eigene „Zentralstelle Digitale Rentenübersicht“ gegründet. Neben ihr selbst äußert sich auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) lobend und werbend zum bevorstehenden Start: „Für die in Deutschland tätigen Lebensversicherer ist der Aufbau der Digitalen Rentenübersicht schon lange ein wichtiges Anliegen für mehr Transparenz in der Altersvorsorge“, sagte Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. „So werden die Menschen zugleich besser bei ihrer Vorsorgeplanung und -entscheidung unterstützt.“

Nur wenige externe Partner zum Start

Zum Start sind allerdings erst ein paar externe Anbieter eingebunden, wie die Rentenversicherung berichtet: Neben ihr selbst sind dies die Union Investment Privatfonds GmbH und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, welche die Zusatzrenten für Angestellte im öffentlichen Dienst verwaltet. Wer dort Ansprüche hat, bekommt also schon von Beginn an mehr als seine gesetzliche Rente angezeigt. Auf Dauer verpflichtet das Gesetz aber alle Anbieter von Vorsorgeprodukten zur Teilnahme, soweit diese heute schon verpflichtet sind, ihre Kunden durch den Versand jährlicher Standmitteilungen zu informieren.

In der neuen Gesamtübersicht werden mit einem Abruf allerdings nur die jeweils aktuellen Standmitteilungen zusammengefasst, also nicht etwa der ganze Versicherungsverlauf. Zugleich hebt die Rentenversicherung hervor, dass diese ein reines Informationsangebot ohne eigene Beratungsleistung sei. Es würden auch keine „Versorgungslücken“ ausgewiesen – schon deshalb nicht, weil dazu nähere Lebensumstände wie die Wohnsituation, Familien- und Vermögensverhältnisse bekannt sein müssten. Aus demselben Grund seien auch keine konkreten Angaben zur Höhe von Steuern und Abgaben vorgesehen – sie hänge zu stark von persönlichen Umständen ab.

Komplizierte Anmeldung

Da das Angebot hohe Anforderungen an Datensicherheit erfüllen muss, fordert die Anmeldung auch den Versicherten eine gewisse Vorbereitung ab: Sie brauchen dazu einen elektronischen Personalausweis mit freigeschalteter Authentifizierungsfunktion; und sie müssen ihre Steueridentifikationsnummer angeben, damit ihnen alle Vorsorgeansprüche zugeordnet werden können. Es werde noch geprüft, ob auch „andere Möglichkeiten einer sicheren Authentifizierung angeboten werden können“, teilte die Rentenversicherung mit.

Das digitale Verfahren, mit dem die Übersicht erstellt wird, ist den Angaben zufolge so angelegt, dass allein die Versicherten die Zusammenstellung zu sehen bekommen: Die Einzelinformationen würden nur im Moment der Abfrage auf einem Server der Deutschen Rentenversicherung zusammengeführt und dann verschlüsselt an den Internetbrowser des Nutzers übertragen. Alle Sicherheitsmechanismen entsprächen „mindestens den Anforderungen im Online-Banking“.