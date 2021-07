Teure Alterssicherung : Warum an einer Rentenreform kein Weg vorbeiführt

Im Rentenalter entspannen: Ohne Reform werden die Renten in Zukunft jedoch nicht mehr finanzierbar sein. Bild: dpa

Die gesetzliche Rente ist in ihrer jetzigen Form nicht mehr finanzierbar. Für eine wirksame Reform gibt es zwei Alternativen – schmerzlich wird es für aktuelle Beitragszahler so oder so. Ein Gastbeitrag.