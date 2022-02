René Adler als Unternehmer : „Der pure Fokus auf Fußball hat mich immer etwas gestört“

Keynote-Speaker, Fußballexperte, Unternehmer: René Adler ist offensichtlich breit aufgestellt – und damit beileibe nicht allein unter seinen ehemaligen Kollegen. Versuchten sich Fußballer früher nach der Karriere etwa mit einem eigenen Kiosk, investieren sie heute in Start-ups, gerne noch während ihrer aktiven Zeit. Für viele sei das eine Art Positionierung, auch da es smart wirke, sagt Adler. Mancher eifere wohl zudem gerne US-Vorbildern wie Basketballer LeBron James nach, der nicht zuletzt Anteilseigner des FC Liverpool ist.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Auch der gebürtige Leipziger sieht in einer Zweitkarriere auf dem Platz selbst erst einmal keine Option. „Für mich war schnell klar: Meine Interessen liegen eher im Unternehmerischen, aber mir war auch wichtig, den Bezug zum Fußball zu behalten“, sagt der 37-Jährige. „Hier kenne ich mich aus und habe ein Netzwerk.“ Adlers erstes Investment hätte tatsächlich kaum naheliegender sein können. Im Sommer 2017 beteiligte er sich nach Profi-Stationen in Leverkusen und Hamburg beim Torwarthandschuh-Start-up T1tan. Zur neuen Saison – nunmehr in Diensten des FSV Mainz 05 – lief er dann als erster Bundesliga-Torwart mit Handschuhen aus dem eigenen Unternehmen auf. Verletzungsbedingt machte er nur 14 Pflichtspiele für die Rheinhessen. Dafür trugen recht bald auch seine Mainzer Torwartkollegen T1tan-Handschuhe.