Die Welt ist im Wandel, aber nicht unbedingt zum Guten. Die Zahl der Diktaturen steigt, die Zahl der Kriege auch. Zugleich brodelt es im Inneren vieler Demokratien: Das Vertrauen in Institutionen schwindet, der Wohlstand ist in Gefahr, und Themen wie Migration und Geschlechteridentität polarisieren.

„Wir haben überall Krisen“, konstatiert Dänemarks frühere Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt, und statt als Wirtschaftsmacht an Bedeutung zu gewinnen, verliere Europa den Anschluss. „Wir sind sehr gut darin, zu regulieren“, sagte sie auf der diesjährigen Ökonomenkonferenz von Aix-en-Provence, das als „Davos Frankreichs“ und Gradmesser der wirtschaftspolitischen Debatte gilt. Beim „Ermöglichen“ gebe es in der EU dagegen Verbesserungsbedarf.

Doch wer nur das Haar in der Suppe sucht, droht das Positive aus dem Auge zu verlieren. Die Konferenzveranstalter, der französische Ökonomenrat Cercle des économistes, wollten mit dem Motto „recréer l’espoir“ („Hoffnung wiederherstellen“) in diesem Jahr jedenfalls einen Kon­trapunkt setzen zum weit verbreiteten Pessimismus – im Lichte der sozialen Unruhen in Frankreich vielleicht etwas gewagt, wie sie selbst eingestanden.

Aber zu Recht, wie die Dänin Thorning-Schmidt trotz aller Krisen meint. „Wir haben Europa noch nie so vereint gesehen wie in diesen Tagen“, sagte sie mit Blick auf die gemeinsamen Antworten auf die Energiekrise, Klimawandel, Digitalisierung und China. Und die EU-Erweiterungsdebatte zeige doch, dass vom alten Kontinent nach wie vor große Anziehungskraft ausgehe.

Der Green Deal als „Buy from China“

„Die generative Künstliche Intelligenz wird es uns zum ersten Mal seit Generationen ermöglichen, wieder produktiver zu werden und effizienter zu arbeiten“, bemühte sich in Aix Frankreichs Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire gleichsam darum, Optimismus zu versprühen. Auch er mahnte, den Fortschritt zu ermöglichen, ohne gleich an die Regulierung zu denken.

Bevor man sich daranmache, solle man auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz erst einmal Innovation vorantreiben, investieren und sich zum Ziel setzen, innerhalb von fünf Jahren „ein europäisches Open AI“ zu schaffen, also ein Pendant zum US-Unternehmen, das den erfolgreichen Chatbot ChatGTP entwickelt hat. „Es ist die Wissenschaft, die uns einen Vorsprung verschafft“, befand Le Maire ganz grundsätzlich.

Doch in den Zielen vereint, ließen sich die Divergenzen der Europäer bei den konkreten Methoden auch in Aix nicht kaschieren. Rüstungskooperationen oder die Vertiefung der Kapitalmärkte etwa kommen nur schleppend voran, und der gefeierte Green Deal sei dabei, ein „Buy from China“ zu werden, kritisierte André Loesekrug-Pietri von der europäischen Förderagentur JEDI mit Verweis darauf, dass die EU trotz aller Souveränitätsrhetorik den wichtigen Batterierohstoff Lithium zu 97 Prozent aus China bezieht.

„Viel Unverständnis in Energiefragen“

Vor allem die Energiepolitik entzweit. „Wir haben unsere Nachbarn nicht zu belehren, so, wie wir auch nicht belehrt werden wollen“, schoss Frankreichs Energieministerin Agnès Pannier-Runacher erst vorige Woche im „Handelsblatt“ in Richtung Berlin. „Wenn wir kohlenstofffreien Strom wollen, brauchen wir neue Kernreaktoren und neue Generationen von Kernreaktoren“, stellte in Aix auch Le Maire klar.

Durchblicken ließ er, sein Land sei auch wegen des geplanten Strommix aus 50 Prozent Kernkraft und 50 Prozent Erneuerbaren im Jahr 2050 im Vorteil. „Ich bin aus geographischen, demographischen, innovativen und wissenschaftlichen Gründen fest davon überzeugt, dass Frankreich bis zu diesem Zeitpunkt die erste grüne Wirtschaftsmacht in Europa sein kann“, sagte er.

„Das Interesse an Deutschland ist groß, aber wenn es in die Details geht, gibt es viel Unverständnis in Energiefragen“, sagte die deutsche Ökonomin Veronika Grimm in Aix. Es seien nun mal sehr unterschiedliche Ansätze, dass Frankreich auf die Kernenergie setzt und Deutschland in den kommenden Jahren neue wasserstofffähige Gaskraftwerke im Umfang von bis zu 25 Gigawatt brauche.

Mit einer europäischen Importstrategie für Wasserstoff und einer Erweiterung des Emissionshandels ließe sich aber gemeinsam effizienter Klimaschutz betreiben, meint Grimm, die auch eine der fünf Wirtschaftsweisen ist – während die Taxonomie zur Klassifizierung von „grünen“ und „braunen“ Investitionen „Klimaschutz eher verhindert, weil sie eine ständige Anpassung der Regulierung aufgrund von technologischen Weiterentwicklungen erfordert und Lobbyeinflüssen Tür und Tor öffnet“.