D er Ruf nach dem schlanken Staat ist laut, vor allem in der Wirtschaft. Er soll sich nicht überall einmischen, weniger bürokratisch sein, lieber Steuern senken als noch mehr Geld ausgeben. Konkrete Vorschläge für den Weg zu einem schlankeren Staat sind dagegen rar. Auch die nächste Regierung, die viel Geld in Digitalisierung und Klimaschutz stecken will, tut sich mit Kürzungen schwer.

Nur: Wer den Schuldenberg nicht weiter auftürmen will, der muss bereit sein, an anderer Stelle zu streichen. Deshalb haben wir gefragt, in den Dax-Konzernen und vielen anderen Unternehmen, unter Wissenschaftlern und Verbänden: Wo soll die künftige Bundesregierung nach Ihrer Ansicht den Rotstift ansetzen? Welche Ausgaben gehören schleunigst gestrichen? So viel vorneweg: Von staatspolitischer Verantwortung ist wenig zu sehen. Namentlich will sich kaum ein Unternehmen zitieren lassen mit konkreten Kürzungsideen. „Wir haben lange hin und her überlegt, hatten auch ein paar Ideen, aber am Ende wollen wir ja niemanden verärgern“, heißt es dann aus einem großen Konzern. „Es tut uns leid. Wir wissen auch, dass das die Mentalität ist: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.“