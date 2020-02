Wegen Coronavirus : Weltgrößte Reisemesse ITB in Berlin abgesagt

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Bundesinnnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte schon am Donnerstag seine Präferenz für eine Absage deutlich gemacht. Am Freitag sprach sich auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), für den Verzicht auf die diesjährige Messe aus. „Es gilt auch bei dieser Frage der Grundsatz fürs Leben: Gesundheit geht vor“, sagte er. Aus dem Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, in dem das Berliner Messegelände liegt, kamen derweil noch am Freitag andere Einschätzungen.

Auch die Messegesellschaft beteuerte bis zum Donnerstag, dass die Reiseschau stattfinden werden. Man untersagte die Teilnahme für Personen, die sich zuletzt in Risikogebieten in China, Südkorea, Iran und Italien aufgehalten hatten. Für alle Personen an Ständen wurde das Ausfüllen einer Fragebogens zur Zutrittsvoraussetzung gemacht, wobei unklar blieb, wer die Richtigkeit der Angaben prüfen sollte. Zudem sollten Desinfektionsspender zum Händereinigen an vielen Stellen plaziert werden.

„Herausforderndes Jahr“

Die Branche sorgt sich, dass Buchungen ausblieben. Der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), Norbert Fiebig, sprach schon von einem „herausfordernden Jahr“. Nach Daten des Marktforschers TDA lagen die Buchungsumsätze bis Ende Januar schon 3 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Da die Werte der schon getätigten Einzelbuchungen stiegen, ergibt sich, dass 6 Prozent weniger Reisen verkauft wurden. Ein stärkerer Corona-Effekt dürfte sich in den Februar-Zahlen zeigen.

Mehr zum Thema 1/

Der Reisekonzern TUI will mit erleichterten Rücktrittsmöglichkeiten Kunden gewinnen. TUI kündigte am Freitagabend an für alle bis zum 18. April eingehenden Neubuchungen egal für welches Ziel kostenfreie Umbuchungen und Stornierungen bis 14 Tage vor Anreise – spätestens zum 30. April – zu gestatten. Der Konzern strebt im Jahr eins nach der Insolvenz des Rivalen Thomas Cook an, eine halbe Million Neukunden in Deutschland zu gewinnen. Der Reiseveranstalter Alltours teilte mit, auf Grundlage des bislang eingegangenen Buchungen an seinen Jahreszielen festzuhalten. „Wir werden unser Planziel von 20 Prozent mehr Gästen erreichen und damit erstmals über zwei Millionen Gäste jährlich in den Urlaub schicken“, sagte Alltours-Chef Willi Verhuven. DRV-Präsident Fiebig hatte am Donnerstag gesagt, er rechne mit einem stärkerem Last-Minute-Geschäft, in dem aktuell aufgeschobene Buchungen nachgeholt würden.