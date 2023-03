Wieder Mallorca, Italien oder die Ferienwohnung an der Ostsee? Wieder gebucht über die altbekannten Urlaubsportale oder ein Reisebüro? Folgt man einer Untersuchung, die das Reise-IT-Unternehmens Amadeus zur Reisemesse ITB veröffentlicht hat, wird der Urlaub anders. Je weiter Reisende in die Zukunft blicken sollen, desto mehr teilten diese Ansicht. 34 Prozent gaben an, dass Reisen 2033 „genau das Gegenteil von heute“ sein werde oder „sich sehr stark unterscheiden“ werde. Weitere 26 Prozent sagten, dass es zumindest „deutlich anders sein“ werde.

Ein geradezu aufwühlender Befund, schließlich – so doziert das Unternehmen – vereinten sich im Reisen die Lust, Neues zu entdecken, und die Gewissheit, dass das Andere „nicht von Dauer“ sein werde, die Heimkehr also sicher ist. Im Kontrast zu der Untersuchung mit mehr als 10.000 Befragungen in mehreren Ländern, steht, was die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) für ihre Reiseanalyse herausgefunden hat, wenn es um die nächsten Ferien der Deutschen geht – unter mehr als 7000 Befragten hierzulande.

„In den vergangen Jahren haben wir immer bestätigt bekommen, dass die Menschen so reisen wollen wie sie es vor der Pandemie gewohnt waren – vielleicht etwas nachhaltiger“, sagt FUR-Projektleiter Ulf Sonntag. 2022 hieß das: Spanien war wie 2019 Auslandsziel Nummer eins vor Italien und der Türkei, im Inland lagen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern vorn, für die Anreise rangiert das Auto knapp vor dem Flugzeug – 2022 war der Vorsprung bloß ein klein wenig größer. Die Online-Buchungen stellten zwar nun die Mehrheit – aber gerade eben mit 51 Prozent.

„Urlaub hat hohe Priorität“

Viel wie früher. „Die Reisefreude der Deutschen ist zurück“, erklärt sich der Deutsche Reiseverband (DRV) zum ITB-Auftakt. „Deutschland will verreisen. Urlaub hat insgesamt für die Menschen hohe Priorität“, sagt DRV-Präsident Norbert Fiebig. Dabei zeigen FUR-Daten, dass die Lust nur mäßig erkaltet war. Die Zahl der Deutschen, die für mindestens fünf Tage aufbrach, sank von 55,2 Millionen auf 44,6 Millionen im Krisen-Tal 2020 und erstarkte 2022 wieder auf 52,9 Millionen. Bei den Ausgaben wurde mit 78,6 Millionen Euro der Stand von 2019 schon wieder übertroffen.

„Wir hatten Preiserhöhungen. Die durchschnittlichen Ausgaben je Urlauber und Tag liegen mit 101 Euro auf Rekordhöhe“, sagt Reiseforscher Sonntag. Der DRV spricht von 58,6 Milliarden Euro Urlaubsausgaben 2022, ein Minus von 15,7 Prozent gegenüber 2019. Der Unterschied ist leicht erklärt: In die von Marktforscher GfK bezogenen DRV-Daten fließen nur Vorab-Zahlungen ein. Beim in der Pandemie populäreren Inlandsurlaub wird zum Beispiel kaum All-inklusiv-Verpflegung vorher gebucht, sondern eher vor Ort für das Essen bezahlt.

Nur 54 Prozent sicher, genug Geld zu haben

Über die Ausgaben 2023 sagt Fiebig: „Unsere Erwartung ist, auf dem Umsatzniveau des Rekordjahres 2019 abzuschließen.“ Das klingt furios. Doch wird nur der Sommer statt das mit Lockdown begonnene Gesamtjahr 2022 betrachtet, war das für den Pauschalreisemarkt schon im vergangenen Jahr annähernd erreicht. Die Ausgaben waren hoch, die Reiseveranstalter hatten in Summe aber weniger Kunden, die im Schnitt mehr zahlten.

2023 ist die allgemeine Teuerung ein Messethema, laut den FUR-Forschern erklären nur 54 Prozent, sie hätten sicher genug Geld fürs Verreisen. In den Vorjahren pendelte der Wert zwischen 62 und 70 Prozent. Andererseits schlossen laut den Daten nur 13 Prozent aus, für 2023 überhaupt Reisepläne zu habengten. 35 Prozent hätten sich indes schon für ein Ziel entschieden. Insgesamt seien die Aussichten am Reisemarkt somit gut, sagt FUR-Mann Sonntag., fügt aber an: „Die untere Einkommensgruppen ist die mit den wenigsten Reiseabsichten.“