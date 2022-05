Politiker in der Ukraine : Staatsbesuch in Funktionsjacke

Im Krieg gilt ein strenger Dresscode, das Völkerrecht gibt die Regeln vor: Kombattanten tragen Uniform. Aber was ziehen Regierungschefs, Minister und Parteivorsitzende aus dem Ausland an, wenn sie zu Besuch ins Kriegsgebiet reisen? Die Frage hat seit dem russischen Angriff auf die Ukraine unerwartete Relevanz bekommen. Und zumindest die deutschsprachigen Politiker haben eine vorläufige Antwort gefunden: Ob Frau oder Mann, ob links oder rechts, statt Kampfanzug tragen sie Outdoorjacken, vorzugsweise in dunkelblau.

So hat es der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz gehalten, als er vor ein paar Tagen in Kiew dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem früheren Profiboxer Wladimir Klitschko begegnete; so war vor ihm schon der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer auf seiner Ukraine-Reise angezogen; und so hielt es Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen schon wenige Wochen vor Kriegsbeginn bei ihrem Besuch an der sogenannten Kontaktlinie im Donbass.