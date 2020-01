Sachsen-Anhalt : Reiner Haseloff sieht Kohlekompromiss in Gefahr

Sachsen-Anhalt fürchtet um seine Braunkohle, denn Uniper will das Kohlekraftwerk Schkopau früher als geplant abschalten. Gegenüber der F.A.Z. sagt der Regierungschef, was nun auf dem Spiel steht.

Kurz vor den entscheidenden Sitzungen in Berlin zur Vorbereitung des Kohleausstiegs droht Sachsen-Anhalt damit, aus dem vor einem Jahr in der Kohlekommission erzielten Kompromiss auszusteigen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Magdeburg werde sich aus den Gesprächen zurückziehen, falls der nordrhein-westfälische Energieversorger Uniper das Braunkohlekraftwerk Schkopau in Sachen-Anhalt früher als geplant abschalte.

Unterstützt von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will Uniper entgegen den Kommissionsempfehlungen ein neues Steinkohlekraftwerk (Datteln4) im nördlichen Ruhrgebiet in Betrieb nehmen. Im Gegenzug hat der Konzern angeboten, seine übrigen Kohlemeiler vorzeitig aus der Produktion zu nehmen oder auf Gas umzustellen. „Das ist für mich die Aufkündigung des Kohlekompromisses. Wenn das so bliebe, stimme ich nicht zu“, kündigte Haseloff an. „Ich kann zwar überstimmt werden. Aber wenn ein einzelnes Kohleland überstimmt wird, ist der Kohleausstieg kein Konsens mehr.“

Es wird erwartet, dass das Gesetz zum Kohleausstieg am 22. Januar im Bundeskabinett beschlossen wird. In den kommenden Tagen finden dazu Spitzengespräche zwischen der Bundesregierung, Fraktionen, den Kohleländern und den Kraftwerksbetreibern statt. Streit gibt es vor allem zwischen den Akteuren im Osten und in Nordrhein-Westfalen. Nach dem Willen des Betreibers Uniper soll das Kraftwerk Schkopau südlich von Halle an der Saale 2026 durch ein Gaskraftwerk ersetzt werden, zwölf Jahre vor der Frist der Kohlekommission zur Stilllegung der letzten Kohlekraftwerke. Damit würde auch der Tagebau in der Region vorzeitig zu Ende gehen.

Für Versorgungssicherheit und Klima nicht sinnvoll

Haseloff argumentiert, dass der Konsens vorsehe, zunächst neue Industrien und Infrastrukturvorhaben aufzubauen und erst dann die Kraftwerke abzuschalten: „Grundsätzlich geht es in Ostdeutschland darum, erst den Strukturwandel zu beginnen und neue Arbeitsplätze zu schaffen, bevor in den strukturschwachen Braunkohleregionen Kraftwerke stillgelegt werden.

Alles andere wäre ein Vertrauensbruch gegenüber den Bürgern.“ Sachsen-Anhalt will nicht hinnehmen, dass im eigenen Land Arbeitsplätze im Braunkohletagebau wegfallen, während in Nordrhein-Westfalen gleichzeitig ein neuer Kohlemeiler entstehen darf. Rund 2000 Menschen verdienen ihr Geld mit der Braunkohleförderung für Schkopau.

Weder für die Versorgungssicherheit noch für das Klima seien die Pläne aus Düsseldorf sinnvoll. „Das konterkariert den Ansatz der Energiewende“, monierte der Regierungschef. Schkopau sei ein neues, effizientes Kraftwerk mit hohem Wirkungsgrad, das man als eines der letzten vom Netz nehmen sollte.

Mit der geplanten Gasverstromung dort mache man sich überdies abhängig vom Import, gleiches gelte für Datteln4: „Die Steinkohleproduktion in Deutschland ist bereits eingestellt. Und jetzt soll ein neues Steinkohlekraftwerk ans Netz gehen, mit Steinkohle aus den Ausland beschickt – das kann nicht sein.“ Das Bundeswirtschaftsministerium hat aber in früheren Gesetzesentwürfen bereits eine Ausnahme für Datteln4 vorgesehen und dies mit den früheren Genehmigungen für das Kraftwerk begründet.

Weitere Verhandlungen über Entschädigungen

Die Staatskanzlei in Magdeburg bestätigte, dass am Freitag die Fraktionsspitzen der großen Koalition zu Gesprächen über das beabsichtigte Gesetz zum Kohleausstieg zusammenkommen wollten. Am Sonntagabend gebe es dann im Kanzleramt ein Treffen mit den CDU-Ministerpräsidenten aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. Am Mittwoch kämen diese noch einmal zusammen, zunächst unter sich, später wiederum mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Zu diesem zweiten Spitzengespräch seien auch der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eingeladen.

Gemäß den Empfehlungen der Kohlekommission soll die Bundesrepublik bis 2038 schrittweise aus der Erzeugung von Elektrizität aus Kohle aussteigen. Für den Strukturwandel in den vier betroffenen Bundesländern will der Bund 40 Milliarden Euro bereitstellen. Einig sind sich die Ministerpräsidenten in Ost und West darin, dass sie sich dieses Geld am liebsten über einen Staatsvertrag, einen Fonds oder ein Sondervermögen sichern wollen. Damit möchte man garantiert haben, dass kommende Bundesregierungen die Finanzierung nicht einfach wieder aufschnüren.

Zugleich wird weiter über Entschädigungen für den Braunkohleausstieg verhandelt. Dazu sind zu Beginn der Woche weitere Gespräche mit allen Braunkohle-Konzernen geplant. Berichte, dass der Essener Stromriese RWE auf mehr als zwei Milliarden Euro an Entschädigungszahlungen hoffen könne, ließen den Kurs der Aktie am Freitag um mehr als fünf Prozent steigen. Neben den Ausgleichszahlungen für die vorzeitige Stilllegung seien 700 Millionen Euro für Sozialpläne im Gespräch. Bis zu 3000 Arbeitsplätze stehen nach früheren Angaben des Konzerns auf dem Spiel.

Insider sagten, die Bundesregierung strebe eine Paketlösung für alle Kohlekonzerne an. So lange diese Paketlösung nicht stehe, seien Erfolgsmeldungen für einzelne Unternehmen verfrüht. Mit Blick auf die Höhe der Entschädigungszahlungen müsse man auch die beihilferechtliche Prüfung durch die Europäische Kommission im Auge behalten. In der ersten Phase bis 2022 sollen rund drei Gigawatt an Braunkohle-Kraftwerkskapazität vom Netz gehen.

RWE hatte sich bereit erklärt, davon die Hauptlast zu schultern und dafür Ausgleichszahlungen von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro je Gigawatt verlangt. In den Verhandlungen soll RWE die Stilllegung von 2,4 Gigawatt angeboten haben. Dann verbliebe eine in Ostdeutschland zu schließende Lücke, um das bis 2022 angepeilte Limit von 15 Gigawatt aus Braunkohle zu erreichen. Streitig ist aber vor allem der Fahrplan für die Zeit nach 2022. Bis 2030 soll die installierte Gesamtkapazität Kapazität auf nur noch 9 Gigawatt sinken, bevor dann einige Jahre später ganz Schluss ist mit der Kohleverstromung.