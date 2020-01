Reichtumsdebatte : Die neue Jagd aufs Vermögen

Steigende Immobilienpreise bringen viel Wohlstand – aber nur für einige. Dagegen will die Politik nun etwas tun. Dabei ist das gar nicht so leicht.

Vermögen hat eine besondere Eigenschaft, die von vielen geschätzt, von noch mehr Menschen allerdings verachtet wird: Es vermehrt sich schnell, wenn man sich einigermaßen geschickt anstellt. Seit etwa zehn Jahren kann man diese Einschränkung auch getrost in ihr Gegenteil verkehren: Es vermehrt sich schnell, wenn man sich nicht völlig ungeschickt anstellt, denn diese wundersame Vermehrung gelingt ganz automatisch.

Corinna Budras Redakteurin in der Wirtschaft und für Frankfurter Allgemeine Einspruch. F.A.Z.

Die Rede ist vom Immobilienvermögen in begehrter Lage, wobei bemerkenswert ist, was heutzutage schon als begehrte Lage gilt. Solange nur irgendeine einigermaßen attraktive Großstadt in greifbarer Nähe ist, explodieren die Immobilienpreise. Und da nun einmal der überwiegende Teil der Vermögen in Deutschland in Immobilien gebunden ist, rund 70 Prozent, ist diese Entwicklung ein gewichtiger Faktor, der Politik und Ökonomen ins Grübeln bringt.

Bei der SPD münden diese Überlegungen schon seit einiger Zeit in mal mehr, mal weniger konkrete Forderungen. Die Vermögensteuer ist die öffentlichkeitswirksamste, sie schreckte sogar Milliardäre wie den SAP-Gründer Hasso Plattner auf, der im F.A.S.-Interview hörbar erzürnt postwendend seinen Wegzug aus Deutschland androhte. Den Plänen zufolge soll der Satz der Vermögensteuer ein Prozent betragen und für sogenannte Superreiche auf 1,5 und zwei Prozent steigen. Damit nur Multimillionäre zahlen müssen, sollen nach den Vorstellungen der Sozialdemokraten hohe Freibeträge gelten: zwei Millionen Euro für Alleinstehende und vier Millionen Euro für Verheiratete.

Die neuste Steueridee der SPD

In der vergangenen Woche hat der frisch gekürte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans mit Überlegungen zu einer Bodenwertsteuer nachgelegt. Für das Steuerrecht hat er schon lange eine gewisse Schwäche, als Finanzminister von Nordrhein-Westfalen setzte er sich an die Spitze im Kampf gegen Steuersünder: Jahrelang kaufte er Steuer-CDs mit kompromittierenden Informationen vor allem aus der Schweiz. Walter-Borjans möchte Kommunen nun die Möglichkeit geben, einen Teil des Wertzuwachses von Grundstücken abzuschöpfen, jedenfalls wenn Bauland neu entsteht.

Das hat immerhin den Charme, dass Grund und Boden nicht abwandern können, Ökonomen sprechen deshalb von einer geradezu idealen Besteuerungsgrundlage. Von einem fertigen Konzept ist diese Idee allerdings noch weit entfernt, deshalb ist noch unklar, wie hoch diese Steuer ausfallen würde. Außerdem, beteuerte Walter-Borjans, als schon die erste Kritik allzu heftig ausfiel, gehe es nicht darum, Hausbesitzer zusätzlich zu belasten. Nur den Spekulanten wolle man ans Portemonnaie.

Wahr ist allerdings auch: In der Diskussion geht es längst nicht mehr nur um Milliardäre, die im Fall einer Vermögensteuer darüber nachdenken müssten, welches Aktienpaket sie für die Begleichung eines dreistelligen Millionenbetrags verkaufen. Inzwischen geht es selbst um diejenigen, die sich einst in den siebziger Jahren ein Eigenheim am Stadtrand kauften (unter Zuhilfenahme eines Baukredits mit damals noch üppigen Zinsen) und dafür jahrzehntelang den Gürtel enger schnallten. Die Früchte ihrer Saat ernten sie – oder ihre Erben– jetzt in Form von explodierenden Immobilienpreisen, auf die sie damals nie gehofft hätten.

„Hausbesitzer werden fürs Nichtstun belohnt“

Das kann man auch drastischer ausdrücken: „Bei der Entwicklung der Immobilienpreise bekommt man den Eindruck, hier werden Hauseigentümer fürs Nichtstun belohnt“, sagt der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien. „Oder noch schlimmer: Sie profitieren von der besseren Infrastruktur, die der Staat zur Verfügung stellt, insbesondere öffentlicher Nahverkehr.“