Regulierungswut : Besserwisserei als Markenzeichen

Eine SPD-Politikerin will bestimmte Werbung untersagen. Ein Grüner warnt vor umweltschädlicher Zersiedelung durch den Bau von Einfamilienhäusern. Das zeigt, wie bedroht die persönliche Freiheit ist.

Zwei Frauen gehen an einem geschlossenen Modegeschäft vorbei, das Werbung für reduzierte Kleidung macht. Bild: dpa

Wie unsensibel Politiker dem Drang nachgeben, den Bürgern besserwisserisch Vorschriften machen zu wollen, unterstreichen zwei Beispiele aus diesen Tagen. Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) will in ihrem Bundesland während der Corona-Krise Werbung für Güter untersagen, die nicht dem täglichen Bedarf dienen. So sollen die Menschen von Einkäufen abgehalten werden, die aus der Sicht der Ministerin unnötig sind.

Nun lassen sich mit dem Gesundheitsschutz in einer Pandemie viele die Freiheit der Menschen einschränkende Maßnahmen begründen, die in normalen Zeiten völlig unannehmbar wären. Die deutsche Politik, die in der laufenden Phase der Pandemie alles andere als souverän wirkt, muss jedoch aufpassen, dass Regulieren, Vorschreiben und Besserwisserei nicht zu einem dauerhaften Markenzeichen werden, während sie gleichzeitig das Vertrauen vieler Menschen in die Regierungskunst und die Effizienz der Verwaltung einem Härtetest unterzieht.

Nicht mit den Nöten der Pandemie können Äußerungen des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter erklärt werden, der vor einer umweltschädlichen Zersiedelung durch den Bau von Einfamilienhäusern warnt. Da solche Äußerungen gerade im Wahlkampf in Baden-Württemberg, wo nicht wenige Wähler der Grünen in den eigenen vier Wänden leben, wie ein Rohrkrepierer wirken könnten, hielt sich der Beifall für Hofreiter, abgesehen von ein paar ihm mit kuriosen Argumenten zu Hilfe eilenden Journalisten, in Grenzen.

Mehr zum Thema 1/

Für viele Menschen bleiben die eigenen vier Wände ein Lebenstraum, und natürlich lassen sich Einfamilienhäuser heute sehr viel umweltverträglicher bauen als früher. Die geringe Eigentumsquote ist zudem ein Grund, warum die deutschen Privatvermögen im internationalen Vergleich eher bescheiden sind. Es passt auch nicht, dass die Grünen einerseits für ein Recht auf Homeoffice streiten und sich dann gegen Einfamilienhäuser wenden, in denen ein berufstätiges Paar mit Kindern sehr viel einfacher Heimarbeit organisieren kann als in einer Mietwohnung. Verständnis für die persönliche Freiheit der Menschen im Wirtschaftsleben, aber nicht nur dort, wird zu einem immer knapperen Gut in der Politik.