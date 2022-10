Großbritannien : Britische Ernüchterung

In der heftigen Reaktion der Finanzmärkte auf das Steuerpaket der Regierung Truss vor rund zwei Wochen spiegelt sich ein erhebliches Misstrauen der Märkte gegenüber der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Großbritanniens. Der Versuch, die Märkte durch den Austausch des Schatzkanzlers und eine hektische steuerpolitische Kehrtwende zu beruhigen, ändert nichts an dem Befund einer bestenfalls durchwachsenen wirtschaftlichen Bilanz der vergangenen Jahre.

Diese Schwäche sollte nicht allein dem Brexit zugeschrieben werden. Aber man darf auch festhalten: Eine Erfolgsgeschichte ist der Brexit bisher nicht. Das mag nicht nur für Tories eine ernüchternde Botschaft sein.

Die Bank of England war besser

Ernüchternd sollten die jüngsten Erfahrungen auch für jene Ökonomen wirken, die den abwegigen Eindruck erwecken, die aus den Lehrbüchern wohlbekannte Budgetrestriktion des Staates existiere gar nicht. Ein Staat, der sich in seiner eigenen Währung verschulde, könne nicht zahlungsunfähig werden, heißt es.

Die Ankündigung von Steuersenkungen, die durch neue Schulden finanziert werden sollen, führte jedoch zu einer starken Abwertung der Währung und einem so starken Anstieg der Anleiherenditen, dass hoch verschuldete Pensionsfonds in Schwierigkeiten gerieten und die Bank of England den Markt beruhigen musste. Als Vorbild kann dieses Debakel wirklich nicht dienen. Stattdessen schafft Nachhaltigkeit der Staatsverschuldung finanzpolitische Spielräume.

Besser als die Regierung hat sich die Bank of England geschlagen. Ihre Entscheidung, zur Stabilisierung der Finanzmärkte vorübergehend Staatsanleihen zu kaufen, ist der angesichts der Größe der Finanzmärkte kaum bestreitbaren Erkenntnis geschuldet, dass eine Zentralbank in schweren Krisen die Rolle eines Versicherers gegen gesamtwirtschaftliche Großrisiken schwer ablehnen kann.

Die Bank of England hat allerdings durch eine strenge Befristung dieser Interventionen dem starken Druck der Finanzmärkte und der Regierung widerstanden, sich dauerhaft zu deren willfährigem Büttel zu machen. Dieses entschlossene Handeln dürfen sich andere Zentralbanken gerne zum Vorbild nehmen.