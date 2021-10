Ampel uneins in Finanzpolitik : FDP-Generalsekretär: „Schulden schaffen keine Zukunft“

Bei den „vertieften Sondierungen“ zur Bildung einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP wird es ab Montag auch um die Knackpunkte gehen. Grünen-Ko-Chef Robert Habeck machte am Wochenende deutlich, dass es noch jede Menge und teils erhebliche Differenzen zwischen den potentiellen Regierungspartnern gibt, vor allem in der Finanzpolitik.

Die Jugendorganisation der Grünen erteilte einer Jamaika-Koalition unter Führung der Union eine klare Absage und formulierte konkrete Forderungen für eine Ampel. Die FDP bekräftigte derweil, keine Steuererhöhungen mittragen zu wollen, die SPD und Grüne für Spitzenverdiener und Vermögende zur Entlastung von Geringverdienern anstreben.

„Finanzen heißt nicht nur Haushalt“

„Ich will betonen, bei weitem ist der Drops nicht gelutscht. Wir haben einen langen Weg zu gehen, und das wird noch sehr anstrengend werden“, sagte Habeck dem Deutschlandfunk. Diese Woche sind für Montag, Dienstag und Freitag Sondierungen geplant. Danach könnte die Entscheidung fallen, ob offizielle Koalitionsverhandlungen folgen. Einen klaren Zeitplan dafür gibt es bislang aber nicht.

Habeck sagte, die Öffentlichkeit werde noch erleben, dass es Konflikte gebe. „Also, es gibt erkennbare Differenzen zwischen uns und vielleicht auch der SPD und der FDP beim Thema Finanzen. Und Finanzen heißt nicht nur Haushalt, sondern auch die investiven Möglichkeiten für den Klimaschutz bereit zu stellen.“

Dies mache vor Europa keinen Halt. „Die Corona-Krise hat alle europäische Länder in die Verschuldung getrieben. Wenn man sie zwingt, diese Schulden, wie im Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehen, über eine sehr strenge Schuldenregel zurückzuzahlen, dann wird es südeuropäischen Ländern nur mit massiven Kürzungen im Sozialbudget gelingen.“

Wer wird Finanzminister?

FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte der „Bild am Sonntag“, die Liberalen seien zu keinerlei Zugeständnissen bei Steuererhöhungen und der Schuldenbremse bereit. „Alle Gesprächspartner kennen unsere Forderungen: keine Steuererhöhungen und kein Aufweichen der Schuldenbremse. Daran halten wir fest. Schulden schaffen keine Zukunft.“

FDP-Chef Christian Lindner hatte im Wahlkampf keinen Hehl aus seinem Wunsch gemacht, das einflussreiche Finanzministerium künftig zu leiten. In einer Ampel-Koalition könnten dies aber auch die Grünen beanspruchen, die jedoch auch gerne ein Klimaministerium leiten würden.

Einer Insa-Umfrage für „Bild am Sonntag“ zufolge sprechen sich für den Fall einer Ampel-Koalition 48 Prozent für Lindner als Finanzminister aus, 27 Prozent für Habeck. 59 Prozent der Befragten halten den potentiellen Kanzler Olaf Scholz (SPD) für geeignet, Angela Merkel (CDU) nachzufolgen. 29 Prozent sehen dies anders.

Reden im Ringelpietz

Die Grüne Jungend machte am Wochenende klar, eine Koalition mit dem Wahlverlierer CDU/CSU sei keine Option. „Es gibt nicht einen Grund für Jamaika – aber viele Gründe dagegen. Für uns kommt eine Jamaika-Koalition nicht in Frage. Mit der SPD gibt es starke inhaltliche Überschneidungen, die eine gute Grundlage für die anstehenden Verhandlungen bilden“, hieß es in einem Beschlusspapier. „Die Gemeinsamkeiten müssen in einer möglichen Koalition deutlich werden und dürfen nicht auf Kosten der Reichen- und Klientelpolitik der FDP verloren gehen.“

Die neue Regierung müsse für einen echten Wechsel stehen: „Wichtige Investitionen in die Zukunft dürfen nicht am Dogma der Schwarzen Null scheitern.“ Für die Grünen sei ein Mitregieren kein Selbstzweck, der Stillstand müsse beendet werden. Als Forderungen nannte die Jugendorganisation unter anderem einen Kohleausstieg schon 2030, einen deutlich steigenden CO2-Preis bei vollständigem sozialen Ausgleich sowie einen Mindestlohn, der so schnell wie möglich auf mindestens zwölf Euro angehoben werden müsse.

Habeck deutete im Deutschlandfunk an, dass es nach den Sondierungen eine schriftliche Zusammenfassung geben dürfte. Es gehe jetzt darum, trotz aller Differenzen Lösungen zu finden. „Wir haben jetzt ja im Ringelpietz in der letzten Woche lange geredet und natürlich reden wir nicht nur darüber, was wir doof aneinander finden, sondern wie man das irgendwie zusammenkriegen kann.“