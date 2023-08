Welche Bedeutung der Quanteninformatik für die Zukunft zukommt, hat gerade die amerikanische Regierung unter Beweis gestellt. Denn die Hard- und Software rund um diese Technologie steht auf jener Liste, für die US-Präsident Joe Biden ein Investitionsverbot in China unterschrieben hat. Der Grund: Kein amerikanisches Geld soll Peking dabei helfen, Zugang zu Technologien zu bekommen, die in militärischen Konflikten eine entscheidende Rolle spielen können.

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung.





Die Aufmerksamkeit ist berechtigt: Quantenrechner gelten als die nächste Evolutionsstufe der Computer, weil sie in der Lage sind, deutlich komplexere Berechnungen in einem Bruchteil der Zeit vorzunehmen, die traditionelle Computer benötigen. Deshalb investieren Regierungen rund um die Welt eine Menge Forschungsgeld in den großen Durchbruch. Auch private Konzerne sind in das Rennen eingestiegen: In Amerika gilt IBM als führend, auch der Tech-Konzern Google arbeitet daran.