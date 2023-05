Was eine Einigung auf neue Schuldenregeln so schwierig macht

Stabilitätspakt : Was eine Einigung auf neue Schuldenregeln so schwierig macht

Finanzminister Lindner will durchsetzen, dass der Schuldenabbau in den neuen Budgetregeln verankert bleibt. Die EU-Kommission will das zwar auch – aber nur theoretisch.

Schon in dieser Woche beginnen auf Beamtenebene erste Verhandlungen der EU-Mitgliedstaaten über die in der vergangenen Woche vorgeschlagene Neuausrichtung der EU-Schuldenregeln. Im Juni sollen die Finanzminister erstmals formal damit befasst werden, sodass die überarbeiteten Gesetze zum EU-Stabilitätspakt im zweiten Halbjahr unter spanischem EU-Ratsvorsitz definitiv beschlossen werden können. So lautet jedenfalls der Zeitplan der EU-Kommission, die den Vorschlag in der vergangenen Woche vorgelegt hat. Die spanische Wirtschafts- und Finanzministerin Nadia Calviño, die den Rat der EU-Finanzminister im zweiten Halbjahr führen wird, hat es schon mehrfach zu ihrem Hauptziel erklärt, die neuen Schuldenregeln in dieser Zeit unter Dach und Fach zu bringen.

Auf einem informellen EU-Finanzministertreffen am Wochenende in Stockholm bekräftigten mehrere Kommissionsvertreter, aber auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und der französische Finanzminister Bruno Le Maire ihre Forderung, die neuen Gesetze zügig (und im Zweifel ohne große Änderungen) zu beschließen. „Die Zeit drängt“ – dieser Satz fiel in Stockholm fast dauernd. Der Grund ist, dass die „alten“ Pakt-Regeln nur noch bis zum Jahresende ausgesetzt sind und wieder in Kraft gesetzt werden müssten, falls die neuen noch nicht beschlossen wären.