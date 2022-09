Recht auf Reparatur : „Weder gerecht noch ökonomisch realistisch“

Aktualisiert am

Kostenlose Reparaturpflichten von Verkäufern oder Herstellern, wie sie die EU-Kommission außerhalb der Gewährleistungsregeln ins Spiel gebracht hat, sind „weder gerecht noch ökonomisch realistisch“. So lautet die Einschätzung des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen in einer Analyse für das Bundesverbraucherschutzministerium, bei dem das Gremium angesiedelt ist. „Letztlich kann das Ziel der Nachhaltigkeitsförderung nicht allein auf dem Rücken der Wirtschaft ausgetragen werden“, mahnen die Sachverständigen.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Sie schlagen aber gleichwohl vor, Unternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen. Bislang gebe es „keine ausgeprägte Reparaturkultur“, auch nicht unter den Verbrauchern. Nachhaltigkeit spiele für Kaufentscheidungen eine relativ geringe Rolle, wie eine Studie zum Konsumverhalten zeige. Für die meisten Befragten sei Reparierbarkeit nicht kaufentscheidend. Die Mehrheit wünsche sich gleichwohl eine Förderung von Reparaturen, etwa durch ein Label mit Informationen dazu, ob und wie gut sich ein Gerät reparieren lässt.

Eine Stellschraube für mehr Nachhaltigkeit könne eine Erweiterung der Mängelhaftung sein, heißt es in dem Bericht. Denkbar wäre, einen Mangel auch dann anzunehmen, wenn Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien, wie Reparierbarkeit, nicht erfüllt seien. Umgekehrt könne die Einhaltung von Ökodesign-Regeln eine Vermutung dafür begründen, dass das Produkt mangelfrei sei.

Pflicht zur Lieferung von Ersatzteilen

Der Sachverständigenrat plädiert für eine Pflicht zur Lieferung von Ersatzteilen nicht nur gegenüber Fachreparaturbetrieben, sondern auch gegenüber den Endkunden, „soweit möglich und sicher“. Außerdem sollten Regeln zu den Preisen von Ersatzteilen getroffen werden. Zu prüfen sei, ob eine Begrenzung auf „angemessene“ Preise ökonomisch notwendig und rechtlich möglich sei. Orientierung könnten die Kosten der Unternehmen und die Renditen bieten.

Mehr zum Thema 1/

Eine weitere Empfehlung an die EU-Kommission lautet, zur Durchsetzung von Nachhaltigkeitsstandards direkte Ansprüche der Verbraucher gegenüber Herstellern in den Blick zu nehmen. Auch im Rahmen der Herstellergarantie seien Verpflichtungen wie ein Reparaturservice denkbar. Importeure und Großhändler sollten ebenfalls mehr in die Verantwortung genommen werden. Das Gremium befürwortet außerdem eine Stärkung von Verbraucherschutzverbänden, um Rechte auf Reparatur wirksamer durchzusetzen.