Erklärung der Rechnungshöfe : Warnschuss für verschuldungsfreudige Koalitionäre

Die künftige Bundesregierung steuert auf Engpässe im Haushalt zu – die Steuereinnahmen reichen womöglich nicht für alle Ausgabenwünsche der kommenden Dreier-Koalition aus. Deshalb suchen vor allem SPD und Grüne nach Spielräumen, mehr neue Schulden aufzunehmen. Die Rechnungshöfe von Bund und Ländern haben solchen Überlegungen nun aber einen klaren Warnhinweis entgegengesetzt: Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse „darf nicht aufgeweicht werden“, heißt es in einer „Berliner Erklärung“ der Rechnungshöfe, die diese am Mittwoch zum Abschluss ihrer gemeinsamen Herbsttagung vorgelegt haben.

Die obersten Rechnungs- und Kassenprüfer wenden sich damit nicht nur gegen Bestrebungen, die Regeln im Grundgesetz zu ändern, was unter den gegebenen Mehrheitsverhältnissen ohnehin politisch unwahrscheinlich ist. Sie nehmen auch mögliche Ausweichreaktionen ins Visier: „Eine Umgehung der Schuldenbremse durch Auslagerung der Kreditaufnahme aus den Kernhaushalten etwa in Fonds, Nebenhaushalte und andere Konstruktionen gilt es zu vermeiden“, mahnen sie in ihrer Erklärung. Die Einhaltung der Schuldenbremse bleibe „ein wesentlicher Beitrag zu einer nachhaltigen, künftigen Generationen gerecht werdenden Haushaltspolitik“.

Die Prüfer warnen vor einer Umgehung

Einige Überlegungen hin zu einer Weitung der Verschuldungsspielräume werden indes nicht allein von SPD und Grünen angestellt, sondern auch von etlichen Ökonomen. Dabei geht es vor allem um mehr Geld für staatliche Investitionen – sie könnten künftig verstärkt über neue Fonds laufen, die neben dem Bundeshaushalt bestehen und sich dann für vorgegebene Investitionszwecke verschulden könnten. Allerdings gibt es Sorgen, dass die ohnehin zuweilen schwammige Definition öffentlicher Investitionen überdehnt werden könnte, um mittelbar höhere Sozialausgaben zu finanzieren.

Die Rechnungshöfe heben in ihrer Erklärung hervor, dass die bestehende Schuldenbremse „keine Investitionsbremse“ sei. „Sie lässt schon jetzt die Stärkung von Investitionen durch entsprechende Schwerpunktsetzung in den Haushalten zu“. Gleichzeitig warnen die Prüfer die künftige Regierung vor einer weiteren möglichen Umgehungsvariante: Es dürfe keine Zweckentfremdung jener Kreditspielräume in dreistelliger Milliardenhöhe geben, die der Bundestag – insoweit in Einklang mit der Schuldenbremse – durch Feststellung der Corona-Notlage geschaffen hat. Diese Mittel dienten nur zur Bekämpfung der Pandemiefolgen, der „sachliche und zeitliche Zusammenhang zur Krisenbewältigung“ müsse gewahrt bleiben. „Darauf werden die Rechnungshöfe in ihren Prüfungen weiter verstärkt achten“, kündigt die Erklärung an.

Die Rechnungshöfe tauschen sich zweimal jährlich auf gemeinsamen Tagungen über aktuelle Fragen aus. Oft stehen dabei Details aus der Prüfung der öffentlichen Kassen im Vordergrund. Vorsitzende der Runde ist derzeit die Präsidentin des Berliner Landesrechnungshofs, Karin Klingen. Jenseits der Erklärung zur Schuldenbremse positionierten sich die Prüfer diesmal zu einem weiteren Thema von hohem Aufmerksamkeitswert: Fußball. Sie raten allen Bundesländern, dem Bremer Vorbild zu folgen und die Vereine an den Polizeikosten für „Hochrisikospiele“ zu beteiligen.