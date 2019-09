Klimapaket : Wie teuer wird es für mich?

Heizen

Beim Heizen stoßen die Deutschen große Mengen an CO2 aus. Daran hat sich in den vergangenen Jahren wenig getan – trotz aller Dämm-Initiativen. Hier ändert sich die Lage durch das Klimapaket spürbar. Wer eine alte Ölheizung durch ein neues, effizientes System ersetzt, soll 40 Prozent der Einbaukosten an den Staat abgeben können. „Durch die Abwrackprämie werden Wärmepumpen gegenüber Ölheizungen günstiger“, sagt Johannes Wagner, Ökonom am Energiewirtschaftlichen Institut in Köln (EWI). Eine neue Ölheizung für ein Einfamilienhaus verursacht laut seiner Modellrechnung künftig Kosten von 42.500 Euro für Einbau und Betrieb während einer Nutzungsdauer von 20 Jahren. Eine Wärmepumpe schlägt nur mit 33.000 Euro zu Buche. Allerdings muss man oft die Hauswand dämmen, bevor man eine Wärmepumpe einbauen kann. Neue Ölheizungen sind von 2026 an verboten.

Auch bestehende Ölheizungen werden künftig teurer zu betreiben, wenn auf das Heizöl der neue CO2-Preis fällig wird. Im Gegenzug wird Strom günstiger, weil der Staat die Einkünfte aus der CO2-Bepreisung verwendet, um die EEG-Umlage zu senken.

Das führt dazu, dass Menschen in modernen und gut gedämmten Häusern, die ihr Warmwasser bestenfalls mit Strom erhitzen, gegenüber früher etwas entlastet werden. In den Modellrechnungen des EWI können Haushalte auf diese Weise an der Stromrechnung einiges einsparen und so den künftig höheren Gaspreis ausgleichen. Wer heute schon klimaneutral heizt, der kommt um den neuen CO2-Preis ganz herum und spart etwas, weil Strom billiger wird. Für einen Single bringt das in der Modellrechnung rund 20 Euro Ersparnis im Jahr, für ein Paar 35 Euro, wenn sie jeweils auch ihr Warmwasser im Durchlauferhitzer oder im Elektroboiler erhitzen. Für Familien sind die Ersparnisse größer. Wer sein Warmwasser von der Ölheizung erhitzen lässt, der hat dagegen weniger Ersparnis.

Autofahren

Benzin und Diesel werden etwas teurer. CO2-Preis und Mehrwertsteuer werden den Benzinpreis 2021 um rund 3Cent je Liter erhöhen, im Jahr 2026 werden es mehr als 10 Cent sein. „Die jährlichen Benzinkosten für einen Golf-Benziner mit knapp 15000 Kilometern Jahresfahrleistung steigen im Jahr 2025 von 1741 auf 1844 Euro“, sagt EWI-Ökonom Johannes Wagner.

Damit Fernpendler dadurch nicht übermäßig belastet werden, erhöht das Finanzamt im Gegenzug die Pendlerpauschale: Wer mehr als 20 Kilometer Entfernung zur Arbeit hat, kann bis 2026 für jeden zusätzlichen Kilometer 5 Cent am Tag absetzen. Insgesamt kann man dadurch sogar Geld sparen. Ein Polo-Fahrer mit geringem Einkommen wird im Jahr 2021 insgesamt entlastet, wenn er mehr als 28 Kilometer von der Arbeit weg wohnt. Mit der Zeit schrumpft die Entlastung aber. Schon im Jahr 2023 überwiegt die Belastung durch den CO2-Preis bis zu einer Entfernung von 77 Kilometern. So zeigt es eine Modellrechnung von F.A.S. und Stefan Bach, Steuerexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wer mehr versteuert, kann auch mehr Steuern sparen: Ein Spitzenverdiener zum Beispiel wird im ersten Jahr schon ab einer Entfernung von 25Kilometern entlastet, selbst wenn er ein großes BMW-X7-SUV fährt. Am meisten sparen aber die Leute, die zwar die höhere Pendlerpauschale mitnehmen, aber trotzdem nicht mit dem Auto fahren – bei 50 Kilometern Entfernung bis zu 150 Euro im Jahr, je nach Steuersatz.

Wenn Benzin teurer und Strom billiger wird, werden auch Elektroautos preislich attraktiver. Sehr viel ändert sich da aber erst mal nicht, denn batteriebetriebene Autos sind in der Anschaffung teuer. Die Bundesregierung will zusätzlich die Kaufprämie für Elektroautos erhöhen. Diese Erhöhung allerdings wirkt nur, wenn sie kräftig ausfällt. „Damit sich Elektroautos für den Verbraucher finanziell lohnen, müsste die Prämie in den von uns betrachteten Fällen um etwa 6000 Euro auf 10.000 Euro steigen“, sagt EWI-Ökonom Johannes Wagner.

Fliegen

Flüge seien billig, die Bahn sei teuer, heißt es oft. Jetzt soll die Mehrwertsteuer auf Bahntickets gesenkt werden, das Geld dafür soll aus einer Erhöhung der Luftverkehrsteuer kommen. Eine Überschlagsrechnung der F.A.S. zeigt: Die Steuer für innereuropäische Flüge könnte von 7,38 auf etwas mehr als 10 Euro steigen, für Langstrecken von 41,49 auf knapp 60 Euro. Dabei ist vorausgesetzt, dass die Steuer über alle Entfernungsklassen gleichmäßig erhöht wird. Dieses Vorhaben ändert die Preise nicht grundsätzlich. Doch die Bahn ist heute schon oft günstiger, wie unsere Beispiele zeigen. Innereuropäische Flüge sind zudem in den europäischen Emissionshandel einbezogen, wenn auch nicht mit den vollen Klimawirkungen: Dass das CO2 in großer Höhe ausgestoßen und Kondensstreifen verursacht werden, wird dabei nicht berücksichtigt.