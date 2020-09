Reaktionen auf den Autogipfel : Der große Spurwechsel?

Aktualisiert am

Neuwagen vom Typ VW Bulli T6 stehen am Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge nebeneinander. Bild: dpa

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dafür kritisiert, kein Konzept für den Strukturwandel der Autoindustrie zu haben. „Altmaier muss die Hersteller einbeziehen, vor allem auf die Zulieferer fokussiert sein und da, wo Steuergeld eingesetzt werden soll, dem Spurwechsel in die Zukunft dienen“, sagte Walter-Borjans nach dem „Autogipfel“ der Deutschen Presse-Agentur.

Der Wirtschaftsminister habe bisher aber kein erkennbares Konzept, wie die 2 Milliarden Euro für innovative Investitionen der Autobranche eingesetzt werden sollen. Von Steuerzahlern finanzierte Preisrabatte auf Verbrenner dienten nicht dazu, die Branche zukunftsfähig zu machen, betonte Walter-Borjans am Mittwoch.

Sorge um die Leitindustrie

Am Dienstagabend waren die Vertreter der Branche mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und mehreren Bundesministern zur Videokonferenz verabredet, zum virtuellen Autogipfel. Eigentlich sollte es um Künstliche Intelligenz, um autonomes Fahren und die Nutzung von Mobilitätsdaten gehen. Politik und Wirtschaft hatten bei dem Spitzengespräch vereinbart, zu prüfen, ob und gegebenenfalls wie ein „marktwirtschaftliches Konzept“ zur Stärkung des Eigenkapitals vor allem von Zulieferunternehmen entwickelt werden kann. Vor allem Zulieferer sind in der Corona-Krise unter Druck geraten. Dieses Vorhaben gehe „wesentlich zielgerichteter in Richtung Transformation“, sagte Walter-Borjans.

Es war unter anderem der Plan formuliert worden, dass die Bundesrepublik in den kommenden Jahren eine „Führungsrolle beim autonomen Fahren" einnehmen soll - ein gesondertes Gesetz wird vorbereitet Doch schon vor dem Telefonat war alles von der neuen Rettungsdebatte überlagert. In der Bundesregierung überwiegt aktuell die Sorge um die deutsche Leitindustrie, um Hersteller und Zulieferer, die noch gut 830.000 Mitarbeiter beschäftigen. Konkrete Beschlüsse gab es bei den Beratungen am Dienstagabend kaum, es wurden Prüfaufträge formuliert und etliche Fragen auf die nächsten Gespräche im November geschoben.

Ökologische und soziale Transformation

Während Walter-Borjans die Ansätze nicht weit genug gehen, geht aus Sicht der Gewerkschaft IG Metall vom Autogipfel ein „gutes Signal“ aus. Der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann sagte am Mittwoch: „Die Bundesregierung hat die schwierige Situation in der Zulieferindustrie wahrgenommen und versucht, Lösungen zu finden. Unser Vorschlag, Transformationsfonds einzurichten, mit denen das Eigenkapital kleiner und mittlerer Zulieferer gestärkt werden kann, wird jetzt bearbeitet.“

Dies wäre ein wesentlicher Beitrag zu einer erfolgreichen Transformation, denn damit würden die Unternehmen in die Lage versetzt, in Innovationen zu investieren und damit für die Zukunft Beschäftigung zu sichern, so Hofmann.

Auch der Vorschlag der Gewerkschaft, regionale „Transformationscluster“ einzurichten, gehe in die Bearbeitung. „Damit soll in Regionen, die heute aufgrund einer Vielzahl von Zulieferbetrieben in großer Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor stehen, aktive regionale Strukturpolitik betrieben werden. Auch dies könnte ein wesentlicher Beitrag sein, um die deutsche Leitbranche ökologisch und sozial zu transformieren.“

Auch von den Automobilunternehmen kam Zuspruch: VW-Konzernchef Herbert Diess hält die Beschlüsse des „Autogipfels“ für einen wichtigen Beitrag, um Deutschland bei Zukunftstechnologien besser in Position zu bringen. Die diskutierten Ziele zum autonomen Fahren seien ein nötiger Schritt, betonte der Manager am Mittwoch. „Es ist wichtig, dass wir den Anschluss an die relativ offene Regulierung in den USA und China nicht verlieren.“