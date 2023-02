Die Fahnder schlugen an dem kalten Februarmorgen 2013 mit voller Stärke zu. Mehrere Mannschaftswagen bahnten sich den Weg zur Jugendstilvilla an der Kennedyallee im Frankfurter Süden, dem Unternehmenssitz der Immobiliengruppe S&K . Dort, wo die beiden Firmengründer Stephan Schäfer und Jonas Köller sonst ihre Erfolge mit reichlich Champagner, Models und schon mal einem lebenden Elefanten feierten, suchten die Kriminalbeamten nach Beweisen für einen der größten Kapitalanlagebetrügereien der vergangenen Jahrzehnte.

S&K, nach der weltweiten Finanzkrise für viele Kleinanleger die vermeintliche Erfolgsgeschichte am deutschen Kapitalmarkt, sollte in Wahrheit ein Schneeballsystem auf Basis zahlreicher Scheinfirmen sein. In dem Großeinsatz schwärmten in ganz Deutschland 1200 Ermittlungsbeamte aus und durchsuchten mehr als 130 Geschäftsräume und Privatwohnungen – an diesem Sonntag jährt sich der Tag zum zehnten Mal, als die Lebenslüge von Stephan Schäfer und Jonas Köller aufflog.