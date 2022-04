Der Krieg und seine Folgen : Tank oder Teller: Wohin mit der Ernte?

Etwa 6 Cent je Liter können Autofahrer sparen, wenn sie an der Tankstelle statt zu gewöhnlichem Superbenzin zur Zapfsäule mit E10 greifen. Letzterem sind bis zu 10 Prozent Biokraftstoff beigemischt. Der niedrigere Preis soll ein Anreiz sein, die CO 2 -Emissionen im Verkehrsbereich zu senken. Zwar verbraucht ein Auto mit E10 im Durchschnitt etwas mehr – unter dem Strich rechnet es sich in den meisten Fällen allerdings trotzdem.

Doch angesichts des Krieges in der Ukraine sind Biokraftstoffe in Verruf geraten. In E10 ist Bioethanol enthalten, das aus Getreide wie Weizen und Roggen hergestellt wird. Auch Zuckerrüben und Mais kommen zum Einsatz. Biodiesel wiederum wird aus Raps- und Sojaöl hergestellt. All diesen Zutaten gemeinsam ist, dass sie auch zu Nahrungsmitteln verarbeitet werden könnten. Eine Forderung, die angesichts der stark gestiegenen Preise für Lebensmittel und drohender Hungersnöte in ärmeren Ländern zunehmend lauter wird.