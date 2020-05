Unions-Fraktionschef Brinkhaus : „Wir brauchen jetzt einen Kassensturz“

Herr Brinkhaus, wir führen dieses Gespräch per Videokonferenz. Das Bild wackelt, der Ton ruckelt. Wäre der Weg aus der Corona-Krise leichter, wenn sich Deutschland mehr um die Digitalisierung gekümmert hätte?

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Die Krise zeigt jedenfalls, wo Chancen liegen und was man besser machen kann – bei allem Elend, das sie mit sich bringt. Wir brauchen einen Digitalisierungsschub. Auch die Schulen, in denen teils großartig improvisiert wurde, werden nach Corona hoffentlich beibehalten, was sie in der Krise gelernt haben.

All das wird ziemlich teuer.