Deutschland : Rally treibt Dax über 15.000 Punkte

Die Hoffnung auf nachlassenden Preisdruck in den USA sorgt am Aktienmarkt weiter für gute Stimmung. Der Dax übersprang am Donnerstag erstmals seit Februar 2022 die Marke von 15.000 Punkten.

Der Dax hat am Donnerstag seine Jahresanfangsrally mit dem Sprung über die Marke von 15.000 Punkten gekrönt. Der Index profitierte von einer weiter freundlichen Börsenstimmung und legte zuletzt um 0,5 Prozent auf 15.028 Punkte zu. Seit Jahresbeginn ist der Dax damit nun um fast 8 Prozent gestiegen.

Der marktbreite F.A.Z.-Index gewann am Donnerstag ebenfalls 0,5 Prozent auf 2391 Punkte und ist damit seit Jahresbeginn um knapp 9 Prozent gestiegen. Während der Dax schon vor einigen Tagen das Kursniveau überschritten hat, auf dem er sich vor dem russischen Angriff auf die Ukraine bewegte, liegt der F.A.Z.-Index noch mehr als 100 Punkte darunter.

Auftrieb geben am Aktienmarkt geringere Sorgen vor weiter deutlich steigenden Zinsen, da der Inflationsdruck nachzulassen scheint. In Europa machen den Anlegern die sinkenden Gaspreise Mut. In den USA scheinen die zuletzt deutlichen Zinserhöhungen der Notenbank Fed zu wirken. Am Anleihenmarkt gehen die Renditen tendenziell zurück.

DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citibank 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Am Nachmittag aber könnte sich erweisen, ob die jüngste Rally auf tönernen Füßen steht oder weitergeht. Dann wird mit den Verbraucherpreisen für Dezember in den USA ein wichtiger Signalgeber für den weiteren Kurs der Fed veröffentlicht. Die Bank Credit Suisse rechnet wie der Markt insgesamt damit, dass die Kerninflation ohne die besonders volatilen Lebensmittel- und Energiepreise gegenüber dem November leicht auf 5,7 Prozent gesunken ist.

Die Inflationsdaten aus den USA hätten sowohl das Potenzial, den Dax nachhaltig über die 15.000 Punkte zu heben, als auch die Rally der ersten beiden Börsenwochen des Jahres zumindest signifikant zu unterbrechen, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Hinter dem Leitindex liege seit Anfang Oktober vergangenen Jahres ein Plus von mehr als 3000 Punkten. Die Bereitschaft dürfte hoch sein, bei einer Enttäuschung Gewinne mitzunehmen.

Mehr zum Thema 1/

Die optimistische Erwartung vor den Zahlen könnte eine etwaige Korrektur damit deutlich härter ausfallen lassen, fuhr Molnar fort. Auf der anderen Seite gebe es allerdings noch genug Anleger, die die Rally bislang lediglich mit einem Kopfschütteln begleitet haben, aber irgendwann die Geduld verlieren dürften, auf wieder billigere Kurse zu warten. „Geht die wilde Fahrt zum Jahresanfang also weiter, würden diese Anleger zum Katalysator der Rally“, resümierte der Experte.