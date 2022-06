Verschärfung des Kartellrechts : „War der BDI dagegen, war es auch das Kanzleramt“

Aktualisiert am

Das Kartellrecht so verschärfen, dass der Staat Konzerne zerschlagen kann? Das wollte schon mal ein Wirtschaftsminister. Hier erzählt Rainer Brüderle, warum es nicht gelang.

Herr Brüderle, was haben Sie gedacht, als Sie von Habecks Plänen zur Verschärfung des Wettbewerbsrechts gehört haben?

Ich fand das prima und wünsche ihm, dass er dabei viel Erfolg hat. Natürlich habe ich mich an die Situation erinnert, als ich im Jahr 2009 einen solchen Vorstoß gemacht hatte. Die Akten aus meiner Zeit sind im Ministerium sicher noch da.

Damals stieß das auf ziemlich viel Widerstand.

Nicht in der FDP, das möchte ich betonen. Die Fraktion stand hinter mir, auch wenn das heute Einzelne anders darstellen mögen. Der Widerstand kam vor allem aus großen Wirtschaftsverbänden. Hauptgegner war der BDI, der Bundesverband der deutschen Industrie. Was das bedeutete, war mir klar, ich war ja kein politischer Anfänger. Wenn der BDI dagegen war, war auch das Kanzleramt dagegen und weite Teile der CDU. Mich hat das nicht gestört. So ist es halt, eine chemisch reine Demokratie gibt es nicht. Als ich Bundeswirtschaftsminister wurde, habe ich mir vorgenommen, bestimmte ordnungspolitische Prinzipien zu stärken. Deshalb habe ich auch Bernhard Heitzer, den Chef des Bundeskartellamts, als Staatssekretär ins Ministerium geholt. Eines unserer ersten Vorhaben war das Entflechtungsgesetz.