Milliardenprojekt: Verkehrsminister Wissing informiert sich in Lettland. Bild: dpa

Die drei baltischen Staaten arbeiten intensiv daran, näher an Westeuropa heranzurücken. Von dem Fortschritt dieses Mammutprojekts kann man sich am besten bei einem kleinen Abstecher zum lettischen Verkehrsministerium in Riga überzeugen. Vor dem alten sozialistischen Bau klafft ein riesiges Bauloch, ein Kran ragt daraus hervor, Sandberge türmen sich auf. Vor der Baustelle prangt ein großes Schild, welches das geschäftige Treiben als größtes Infrastrukturprojekt der baltischen Region seit hundert Jahren identifiziert.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

Die Ankündigung kann man für kühn halten, tatsächlich ist es noch eine deutliche Untertreibung, die in Lettland nicht untypisch ist: Denn dort entsteht eine neue Bahnlinie, quer durch alle drei baltischen Staaten, die für Europa von wichtiger strategischer Bedeutung ist. Sie wird Estland, Lettland und Litauen an das europäische Schienennetz bis hin zum westlichsten Zipfel nach Portugal anschließen.