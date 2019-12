Gewinnspiel : Was wissen Sie von 2019?

Der Jahresrückblick als Quiz: Was haben Sie sich gemerkt von Managern, Marken und der Politik? Beantworten Sie 55 Fragen und gewinnen Sie! Auf die Sieger warten als Hauptpreis ein Auto, dazu 1000 Euro auf die Hand, Fußbälle und noch mehr Geschenke.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Was war 2019 wichtig? Was ist Ihnen haften geblieben? Die F.A.S. stellt 55 Fragen rund um Märkte, Manager und Politik. Für jede Frage ist jeweils exakt eine Antwort richtig. Die so ermittelten Buchstaben ergeben am Ende den Lösungsspruch, bestehend aus 13 Wörtern; der Satz stand schon auf dem Titelblatt der F.A.Z. vom 1. November 1949 – mehr Hilfestellung gibt es nicht! Auf die Sieger wartet als Hauptpreis ein BMW X1 xDrive20d. im Wert von 60.000 Euro, außerdem 1.000 Euro Startkapital von der DWS, Original-EU-Fußbälle von Adidas und etliche Geschenke mehr. Jetzt aber los und viel Glück!

Die Lösung können Sie entweder online einreichen (Quiz2019@faz.de) oder Sie schicken eine Postkarte an: F.A.Z.-Sonntagszeitung Wirtschaft, Frau Steingraf, Hellerhofstraße 2-4 , 60327 Frankfurt am Main. Einsendeschluss ist Sonntag, der 8. Dezember, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Auflösung sowie die Namen der Sieger veröffentlichen wir am Sonntag, 15. Dezember in der Sonntagszeitung.

Und das ist der Hauptreis: Ein nagelneuer BMW X1, in der Ausstattung xDrive20d. Das Fahrzeug ist mit 140 kW (190 PS) ausgestattet, der Kraftstoffverbrauch liegt bei 4,7 Liter pro 100 Kilometer, die CO2-Emissionen bei 123 Gramm je Kilometer. Als Sonderausstattung hat der Wagen unter anderem ein Business Paket (inklusive Navi), Driving Assistent Plus und Anhängerkupplung. Sponsor BMW übergibt den Wagen an die Sieger. Transportkosten fallen für den Gewinner nicht an. Er muss nur die Zulassungskosten tragen.