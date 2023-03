Aktualisiert am

Steueraufkommen, Abgabenquote, Staatsanteil an der Wirtschaftsleistung – alles rekordverdächtig hoch. Das hält die Ministerriege der Grünen und Teile der SPD nicht davon ab, nach zusätzlichen Einnahmen für den Bund zu rufen: höheren Steuern für Reiche, Spitzenverdiener, Klimafrevler oder dem Abbau umweltschädlicher Subventionen. Viele denken da an die Pendlerpauschale und die Dienstwagen, doch diese stehen nicht auf der Subventionsliste der Bundesregierung. Dort findet man mit Bezug zum Umweltschutz Stromsteuervergünstigungen für die deutsche Industrie, Agrardiesel und die besondere Behandlung der Elektroautos im Rahmen der Dienstwagenbesteuerung.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin.

Andere sind teilweise finanziell gewichtiger: Ausnahmen für alle, die an Sonntagen, Feiertagen und in der Nacht arbeiten müssen und dafür Zuschläge erhalten, für Kulturbeflissene, Hotelgäste, Restaurantbesucher, für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs und Menschen, die eine Zahnprothese brauchen. Alles in allem kostet dieser „Spaß“ den Bund schätzungsweise 17 Milliarden Euro dieses Jahr.