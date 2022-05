„Tyrannei der Distanz“ : Qantas plant 19-Stunden-Direktflug von Sydney nach London

Es wären die ersten kommerziellen Nonstop-Flüge von Sydney nach London und New York: Mit neuen Flugzeugen will Qantas die „Tyrannei der Distanz" beenden.

Quantas hebt ab: Ein Flugzeug startet am Flughafen in Melbourne. Bild: dpa

Australiens Fluggesellschaft Qantas Airways hat ihre Vorbestellungen auf gut 50 Flugzeuge des Herstellers Airbus bestätigt. Unter anderem will die derzeit von ihren Gästen heftig kritisierte Fluggesellschaft damit extreme Langstrecken vom Fünften Kontinent bis nach Europa und Amerika fliegen. „Die Tyrannei der Distanz wird damit endgültig überwunden“, sagte der Qantas-Vorstandschef Alan Joyce am Montagmorgen in Sydney. Im Rahmen ihres „Projekt Sunrise“ wollen die Australier nun ihre schon vor Corona angedachten 19-Stunden-Flüge von Sydney nach London in Angriff nehmen. Sie wurden noch einmal um ein Jahr verschoben und sind jetzt für 2025 angedacht.

Qantas kauft ein Dutzend A350-1000s und jeweils 20 Maschinen der Typen A220s und A321XLR. Die A350 sind mit Trent-Triebwerken von Rolls-Royce ausgestattet, die anderen Maschinen werden von Düsen des Konkurrenten Pratt & Whitney in der Luft angetrieben. „Die A320 und 321 werden das Rückgrat unserer heimischen Flotte werden“, sagte Joyce. Möglich sind die Käufe, weil die Australier sich einen sehr strikten Sparkurs verordnet hatten, von Hilfen des Steuerzahlers profitierten und nun eine sehr starke Nachfrage ihrer Kunden verspüren.

Der Kurs der Qantas-Aktie gewann am Montag im Handel in Sydney weitere 5 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft erklärt hatte, ihre Nettoverbindlichkeiten von 6,4 Milliarden Australische Dollar (4,28 Milliarden Euro) auf dem Höhepunkt der Grenzschließungen im vergangenen Jahr auf 4,5 Milliarden im April gesenkt zu haben. Damit hat der Schuldenstand den Wert vor der Corona-Krise erreicht. Ende Juni dürfte sollten die Schulden auf rund 4,1 Milliarden Australische Dollar zurückgeführt sein und damit den Boden des Zielkorridors erreicht haben.

Die chaotischen Szenen auf den Flughäfen in Australien in den vergangenen Wochen illustrierten den Nachholbedarf. Hatte der Markt mit einem Betriebsergebnis von rund 200 Millionen Australischen Dollar zum Halbjahr gerechnet, erklärte Qantas am Montag, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde rund 500 Millionen Australische Dollar erreichen. Analysten rechnen mit einem ersten Jahresüberschuss im kommenden Haushaltsjahr (30. Juni). Seit Anfang März hat die Aktien gut 30 Prozent an Wert gewonnen.