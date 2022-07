Putins Russland : Das verhängnisvolle Erbe der Mongolen

Der Schock, der sich tief in die kollektive Psyche des russischen Volkes eingraben sollte, ereignete sich vor ungefähr 750 Jahren, als die ersten mongolischen Reiter in den verschneiten russischen Wäldern auftauchten. Im Winter 1237/38 wurde Russland von den Mongolen erobert und verwüstet.

Das nächste Ziel des Mongolensturms war Mitteleuropa. 1241 wurden in der Schlacht bei Liegnitz, das heute in Polen liegt, ein schlesisches Ritterheer und in der Schlacht am Sajo-Fluss ein ungarisches Heer vernichtet. Der militärischen Macht der Hirtennomaden aus der asiatischen Steppe, die über die beste Kavallerie der Welt verfügten, hatte der Westen wenig entgegenzusetzen.