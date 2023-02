„Für die Mehrzahl der Unternehmen ist das Thema Russland abgeschrieben“: So lautet das Fazit des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft knapp ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Manager in seinem Alter sagten, dass sie in ihrem Berufsleben wohl keine Rückkehr zum Russlandgeschäft mehr erleben würden, berichtete Michael Harms, Geschäftsführer des Ost-Ausschusses, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Berlin. „Das heißt also zehn Jahre.“ Normale Wirtschaftsbeziehungen mit Russland werde es auf absehbare Zeit nicht geben.

Der Ost-Ausschuss wurde 1952 auf Initiative der Wirtschaft gegründet. Die Unternehmen wollten damals trotz aller Verbundenheit mit den Amerikanern auch zu den Ländern des Ostblocks wirtschaftliche Beziehungen aufbauen. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer sah dies kritisch, Wirtschaftsminister Ludwig Erhard unterstützte das Vorhaben hingegen. Mit dem wachsenden Außenhandel gewann auch der Verein an Bedeutung. Zuletzt stand er jedoch wegen der ihm nachgesagten Nähe zu Russland in der Kritik.

Harms betonte am Mittwoch, dass der Ost-Ausschuss 29 Länder umfasse. Das Handelsvolumen mit ihnen sei 2022 um 11,5 Prozent auf 562 Milliarden Euro gestiegen. Das für Deutschland wichtigste Land aus diesem Kreis war Polen mit einem Handelsvolumen von knapp 168 Milliarden Euro (plus 13,5 Prozent). Der Handelsumsatz mit Russland ging um 16,5 Prozent zurück, der Export separat betrachtet sogar um 45,2 Prozent.

„Es wird keinen Zusammenbruch der russischen Wirtschaft geben“

Harms legte Wert auf die Feststellung, dass die deutschen Unternehmen die gegen Russland verhängten Sanktionen respektieren. „Eine bewusste Sanktionsumgehung schließen wir kategorisch aus.“ Autohersteller würden Luxusautos eher verschrotten als sich dem Vorwurf auszusetzen, dass diese über andere Länder doch nach Russland gelangen. Die deutschen Unternehmen seien in dieser Hinsicht eher „over-complianced“, sprich: überkorrekt.

Hintergrund der Debatte ist, dass die Ausfuhren westlicher Staaten etwa in die Türkei, nach Kasachstan und Armenien deutlich gestiegen sind. Es wird vermutet, dass Waren von dort weiter nach Russland gelangen. Man müsse aber immer zwischen sanktionierten und nicht sanktionierten Produkten unterscheiden, sagte Harms. iPhones und Coca-Cola gebe es in Moskau zu kaufen, obwohl die Hersteller ihre Lieferungen gestoppt haben. Die Produkte werden nun über Händler eingeführt.

Der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses zeigte sich von der Wirksamkeit der westlichen Sanktionen überzeugt. Dass Russland wirtschaftlich nach einem Jahr Krieg besser dasteht als von Fachleuten erwartet, führt er in erster Linie auf den „unglaublichen Zufluss von Einnahmen aus den Energieexporten“ zurück. Russland habe davon profitiert, dass der Gaspreis zwischenzeitlich so stark gestiegen sei. Das Land exportierte auch weiter Flüssiggas nach Europa.

Dass Länder wie China und Indien bereitwillig als Abnehmer russischen Öls eingesprungen seien, helfe Russland ebenfalls. Die Staaten, die sich den Sanktionen nicht angeschlossen haben, stehen für 30 bis 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. „Es wird keinen Zusammenbruch der russischen Wirtschaft geben“, sagte Harms. „Putin wird das Geld für den Krieg nicht ausgehen.“ Es gehe bei den Sanktionen vielmehr darum, die Entscheidungen Putins mit einem „Preisschild“ zu versehen.