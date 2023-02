Aktualisiert am

Punica stand in den Neunzigerjahren fast synonym für alle möglichen Fruchtsaftgetränke. Nun nimmt sie der Pepsico-Konzern vom Markt. In den Supermarktregalen stehen nur noch Restbestände.

Wer in den Neunzigerjahren Fernsehwerbung schaute, kam nicht an ihnen vorbei: den Spots für die Fruchtsaftmarke Punica. Sie waren meist nach demselben Muster gestrickt. Ein Kind schaut einen Zeichentrickfilm, in dem sich die Figuren durch eine Wüste schleppen und über Durst klagen.

Sie versuchen ihn zu stillen, doch erst als das Kind eine Flasche mit Punica-Nektar in den Fernseher reicht, sind die Trickfiguren zufrieden. Eine Zeit lang stand Punica sogar synonym für alle möglichen Fruchtsaftgetränke – so wie Tempo für Taschentücher oder Aspirin für Kopfschmerztabletten.

Heute ist die Medienpräsenz von Punica deutlich geringer, und nun wird die Marke komplett aus den Supermarktregalen verschwinden. Punica werde vollständig vom Markt genommen, teilte der US-Getränkekonzern Pepsico am Dienstag in Neu-Isenburg nahe Frankfurt mit. Zuvor hatten mehrere Medien über das Aus für die Säfte berichtet.

Seit September keine Produktion mehr

Pepsico hatte im vergangenen Jahr die Mehrheit seiner Saftsparte einschließlich Punica an den Finanzinvestor PAI Partners verkauft. Das neue Gemeinschaftsunternehmen Tropical Brands Group habe die strategischen Prioritäten überprüft und die Entscheidung getroffen, Punica vom Markt zu nehmen, teilte Pepsico nun mit. Die Produktion war Medienberichten zufolge schon im September 2022 gestoppt worden. Zurzeit werden noch Restbestände verkauft.