Digitalisierung der Bahn : Pünktlichere Züge dank Künstlicher Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) ist das große Stichwort unserer Zeit. Da mag auch ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn nicht hintanstehen. Vor allem nicht jemand wie Sabina Jeschke, die zwar bald den Konzern verlässt, aber in den gut drei Jahren im Vorstand ihr Zuständigkeitsgebiet Digitales stets als unentbehrlich betrachtete und es zu fördern suchte. So auch jetzt noch: „Künstliche Intelligenz ist der entscheidende Hebel für die Pünktlichkeit“, sagt Jeschke – und hat konkrete Beispiele im Blick.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft.



Etwa die S-Bahn Stuttgart. Dort unterstützt KI dabei, im Fall von Störungen den Verkehr möglichst effizient zu steuern. Das entsprechende Software-Werkzeug hat die Bahn selbst entwickelt. Es soll noch in diesem Jahr in weiteren S-Bahn-Netzen zum Einsatz kommen. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt scheint es sich bewährt zu haben. „Bei der S-Bahn Stuttgart konnten wir bei ersten Tests die Pünktlichkeit im Störungsfall um bis zu 3Prozentpunkte steigern“, sagt Jeschke. In größeren Verkehrsnetzen seien sogar bis zu zweistellige Pünktlichkeitsgewinne möglich.