Fusion : Der neue Autoriese enthüllt sein Gesicht

Aktualisiert am

Der geplante Autokonzern aus Peugeot-Citroën-Opel (PSA) und Fiat-Chrysler (FCA) will sowohl für den Volkswagen-Konzern als auch für die deutschen Premium-Marken Mercedes und BMW ein harter Konkurrent werden. Das ist von den Beteiligten so nicht wörtlich zu hören, doch es ist die implizierte Botschaft ihres Fusionsprojektes.

Am Donnerstagmorgen haben die Konzerne die groben Züge vorgestellt, über die in den kommenden Wochen weiter verhandelt wird. Danach soll ein Konzern mit 8,7 Millionen jährlich verkauften Autos entstehen, der hinter VW, Toyota und Renault-Nissan-Mitsubishi in der Welt die Nummer vier ist.