Proteste in Frankreich : Vereint gegen die Rentenreform

Protestzug am Donnerstag in Paris Bild: dpa

Dudelsackklänge und Hard­rockmusik wechseln sich ab, als sich am Donnerstagmittag rund um die Pariser Place de la République immer mehr Fußtruppen und Fahrzeuge der französischen Gewerkschaften einfinden. Die Grillstände qualmen, bei den Vertretern der Force ouvrière gibt es rote Bauernwurst und Paletten an 1664er Dosenbier. Trotz Kälte und grauem Himmel herrscht Volksfeststimmung.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Während in angrenzenden Bistros wie „Mon Coco“ noch gespeist wird, bereiten sich die Spitzen der acht großen Gewerkschaften auf den Protestzug gegen das Rentenreformprojekt der Regierung vor. Ein Gruppenfoto auf dem Boulevard du Temple soll Einigkeit demonstrieren. „Nein zum längeren Arbeiten!“, steht auf dem Banner, hinter dem die scharlachroten Flaggen der zweitgrößten radikaleren Gewerkschaft CGT und die orangen Flaggen der größten gemäßigteren Gewerkschaft CFDT gemeinsam wehen.

Die Regierung müsse zuhören, was in Frankreich passiert, mahnt Philippe Martinez, langjähriger Chef der CGT und wohl bekanntester Schnauzbartträger der Republik. Schon bevor die Demonstration in Paris überhaupt losgeht, zeigt er sich überzeugt, dass mehr als eine Million Bürger dem Gewerkschaftsaufruf folgen und ihre Ablehnung gegen die geplante Rentenreform auf die Straße tragen werden.

Im ganzen Land wird gestreikt

Der CFDT-Chef Laurent Berger sieht dies ähnlich und fordert die Regierung zur Rücknahme des „brutalen“ Vorhabens auf. Für gewöhnlich kompromissorientierter als die CGT, hat Berger seine Gesprächsbereitschaft zuletzt wiederholt bekräftigt. Die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre definiert er aber als rote Linie. In ihrer aktuellen Form sei die Rentenreform unannehmbar, weil sie ungerecht sei und zulasten der Schwächsten gehe.

Das trifft den Nerv vieler Franzosen, die das Vorhaben Umfragen zufolge mehrheitlich ablehnen. Zehntausende Demonstranten zieht es deshalb auf die Place de la République, auf der am frühen Donnerstagnachmittag dichtes Gedränge herrscht. Doch nicht nur in Paris, sondern im ganzen Land wird gestreikt. Züge und Metros fallen aus, aber auch der Flugverkehr und viele Schulen, Behörden, Raffinerien und Kernkraftwerke werden bestreikt. In Massy im Süden von Paris kam es zudem zu einer der von der CGT im Vorfeld angedrohten und von der CFDT abgelehnten Unterbrechungen der Stromversorgung.

Während sich in Paris auch Linksextremisten aus dem sogenannten schwarzen Block unter die Demonstranten mischen und die Polizei mit Steinen bewerfen, verteidigt Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag vom französisch-spanischen Gipfeltreffen in Barcelona aus sein Reformprojekt.

Es sei „gerecht“, zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts im umlagefinanzierten Rentensystem notwendig und demokratisch präsentiert worden. Dagegen friedlich zu protestieren, nennt Macron „legitim“, und er vertraue den Organisatoren der Demonstrationen, dass es dabei nicht zu großen Unannehmlichkeiten und Ausschreitungen komme.

Gleiches Niveau wie 1995

Konkrete Anzeichen, den Forderungen der Gewerkschaften entgegenzukommen, zeigt die französische Regierung bislang keine. Weiterhin lautet der Zeitplan, die Rentenreform am kommenden Montag im Kabinett zu beschließen und anschließend ins Parlament einzubringen, wo sich die konservativen Republikaner Gesprächen nicht verschließen.

Doch es gilt nicht als unwahrscheinlich, dass die Gewerkschaften auch in den kommenden Wochen Massen mobilisieren und damit wiederholt Teile des öffentlichen Lebens lahmlegen können. Jeder zweite Franzose sympathisiere mit den Demonstrationen, sagt der Politikwissenschaftler und Direktor des Meinungsforschungsinstituts IFOP Jérôme Fourquet. Man befinde sich damit auf dem gleichen Niveau wie im viel beschworenen Jahr 1995, als Frankreich wegen Demonstrationen gegen die Rentenreform von Jacques Chirac wochenlang blockiert war.

Die „soziale Meteorologie“ sei ein schwieriges Metier, hatte am Mittwoch der französische Arbeitgeberpräsident Geoffroy Roux de Bézieux mit Blick auf den zu erwartenden Umfang der Rentenproteste gesagt. Er habe seinen Verbandsmitarbeitern empfohlen, am Donnerstag von zu Hause aus zu arbeiten. Aber das sei natürlich nicht in allen Betrieben möglich.