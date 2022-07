Aktualisiert am

Proteste in Colombo : Zahltag in Sri Lanka

Nach dem Umsturz steht die wirtschaftliche Zukunft der Insel in den Sternen. Der geplünderte Staat ist im Ausland überschuldet. Peking wird ihn nicht retten. Und Verhandlungen mit dem IWF waren wenig erfreulich.

Nachdem Demonstranten das Haus des Präsidenten gestürmt haben, badet ein Mann in dessen Pool. Bild: Reuters

Sie posierten im Pool, sie durchwühlten die Schränke, und sie behaupten nun, „Millionen Rupien“ in der Villa des verjagten Präsidenten Gotabaya Rajapaksa gefunden zu haben. Die Demonstranten, die den Wohnsitz des verhassten Präsidenten Sri Lankas und das Haus von Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe in Brand steckten, sind getrieben von Wut.

Die Menschen auf der Insel haben Hunger, sie brauchen Treibstoff für Mopeds, Außenbordmotoren und Busse, die Schule fällt aus, und Medizin gibt es praktisch nicht mehr. Ein Import ist schon seit Monaten nicht mehr möglich, weil das Land keine Dollar mehr hat. Der Clan von Rajapaksa hat das Land verkommen lassen – und sich selbst ganz offensichtlich bereichert.

Nun gibt es jede Menge Fragezeichen: hinter der dringend benötigten Nothilfe aus dem Ausland, hinter dem Schuldenberg der strategisch wichtigen Insel und hinter der Rolle Chinas vor dem Zusammenbruch. Am 12. April musste die Regierung in Colombo erstmals in der Geschichte der Insel erklären, ihre Auslandsschulden nicht mehr zahlen zu können. Ausgenommen waren Kredite multilateraler Organisationen wie der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) oder der Weltbank.

Sri Lanka hat erdrückende Auslandsschulden

Ende Mai ernannte das Land Verhandler für die Restrukturierung seiner Schulden, Ende Juni verhandelte eine Delegation des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Colombo mit Regierung und Notenbank. Insgesamt belaufen sich die Auslandsschulden Sri Lankas auf rund 51 Milliarden US-Dollar.

China ist Sri Lankas größter bilateraler Geldgeber. Um das Verhalten Pekings auf der wichtigen Insel im Indischen Ozean ranken sich viele Gerüchte. So gibt es auch über den Anteil Chinas an der Verschuldung unterschiedliche Angaben; die Analysten von Reuters kommen auf rund 19 Prozent.

Fest steht: Noch Anfang 2000 standen Kredite aus China für weniger als ein Prozent der Gesamtverschuldung Sri Lankas; größte Geldgeber waren die Weltbank und die Asiatische Entwicklungsbank (ADB). Bis 2010 aber förderten die Chinesen aber dann den Bau von Infrastruktur-Großprojekten – Flughafen, Hafen, Kraftwerke und Autobahnen – massiv.

China baut eine große Stadt am Hafen

Die Zinsen lagen dabei durchaus bei 6,5 Prozent, was die Kredite für das verarmte Land teuer machte. Heute springt in Colombo vor allem eine künstliche Sandinsel ins Auge: Die China Harbour Engineering Company baut im Auftrag der Regierung die Port City, die zu einem Geschäfts- und Dienstleistungszentrum werden soll und erst vor wenigen Monaten noch vom chinesischen Außenminister besucht wurde.

Schon ab 2017 stieg der zu zahlende Schuldendienst, während die Einnahmen aus dem Export stagnierten. Peking sprang in die Bresche, diesmal unter dem klangvollen Namen der „Neuen Seidenstraße“ (BRI): Zwischen 2017 und 2021 sollen 4,4 Milliarden Dollar von Peking ausgeliehen worden sein, während die Rückzahlung bei 3 Milliarden Dollar lag.

Immer wieder taucht in diesem Zusammenhang der neue Hafen von Hambantota auf. Er liegt im Süden in der Heimatregion der Rajapaksas, und es wird spekuliert, die Familie habe erheblich von seinem Bau profitiert. Finanziert wurde er von China, und auch betrieben wird er von Chinesen – was zu Spekulationen über seine Nutzung für die chinesische Marine direkt von der Haustür des Kriegsgegners Indien führt.