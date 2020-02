Proteste gegen Unternehmen : Die neue Macht der Aktivisten

Siemens und andere Konzerne werden von Umwelt- und Klimaschützern immer stärker unter Druck gesetzt. Ein offener Austausch mit den Kritikern ist Pflicht. Aber bekommen die am Ende überhaupt, was sie wollen?

Sie gibt den Ton an: Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer spricht am Mittwoch vor der Olympiahalle. Bild: dpa

Schon am Mittwochmorgen haben 50 bis 60 Demonstranten vor der Münchener Olympiahalle eine Menschenkette gebildet. „Stopp Adani“, sangen sie. Die Siemens-Aktionäre beachteten sie auf ihrem Weg in die Halle kaum. Mittags strömten dann deutlich mehr Demonstranten zur Hauptversammlung des Dax-Konzerns. Ihr nicht zu überhörendes Anliegen: Siemens soll die Lieferung von Signaltechnik für die Bahnlinie der australischen Kohlemine Adani absagen. Seit Wochen nimmt der Druck auf das Unternehmen zu, der Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser steht im Zentrum der Aktivisten. Kaeser hatte ihnen schon im Vorfeld eine Abfuhr erteilt und rückte auch am Mittwoch nicht von seiner Haltung ab. Er gestand allerdings ein, in der Diskussion nicht gewinnen zu können. Der Auftrag sei unselig, könne aber nicht rückgängig gemacht werden.

Siemens ist längst nicht der einzige deutsche Konzern, der sich mit Umweltschützern und politisch motivierten Aktivisten auseinanderzusetzen hat. Der Braunkohleförderer RWE, der Monsanto-Verkäufer Bayer, das Wohnungsunternehmen Deutsche Wohnen, sie alle standen zuletzt im Fokus der Proteste – um nur einige der jüngsten Beispiele zu nennen.