Umstrittener Doktorvater : Dieser Mann gab Guttenberg eine zweite Chance

Neun Jahre ist es her, dass dem früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg nach Plagiatsvorwürfen der Doktortitel entzogen wurde. Jetzt hat er wieder eine Dissertation abgeliefert. Schon im November 2018 reichte er an der britischen Universität Southampton eine Arbeit ein, und zwar zum Thema „Korrespondenzbanken als Institutionen des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs“ . Wer in die 488 Seiten lange Schrift hineinliest, dem fällt schon in der Danksagung ein Detail ins Auge: Als Doktorvater nennt Guttenberg den Bankenökonomen Richard Werner. Weil dieser aber die Universität Southampton im Sommer 2018 verließ, ging die Rolle zum Schluss auf Werners Universitätskollegen Tapas Mishra über. Was war da los?

Die Geschichte klingt bizarr: Werner, Jahrgang 1967, hat die Universität Southampton nicht nur verlassen, er hat sie in diesem Zuge auch auf rund 3,5 Millionen britische Pfund (etwa 3,8 Millionen Euro) verklagt. Der Vorwurf wiegt schwer: Die Universität habe ihn aufgrund seiner Herkunft und seines Glaubens diskriminiert. Werner ist Deutscher und Christ. Man habe ihn an der Forschung gehindert, ihm Gehaltserhöhungen vorenthalten, sogar seine Studenten schikaniert, sagt er. Da die Universität einen Gerichtstermin nicht wahrnahm, sprachen die Richter dem Ökonomen die geforderte Summe zunächst zu. Später begründete die Universität ihr Nichterscheinen unter anderem damit, sie habe mehrere E-Mails mit Details zum Verfahren übersehen. Der letzte Stand: Das Prozess läuft noch.

Werner sieht sich als „Aktivist“

Als Wissenschaftler ist der 53-jährige gebürtige Bayer umtriebig, aber nicht unumstritten. Bei Russia Today, dem vom russischen Staat finanzierten Auslandsfernsehsender, tritt er immer wieder als Experte auf. Größere Bekanntheit erlangte er, weil er als Urheber des Begriffs „quantitative Lockerung“ gilt. Darunter versteht man das Instrument der Zentralbanken, im großen Stil Staatsanleihen am Finanzmarkt zu kaufen, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Seit seinem Abgang in Southampton ist er Professor an der De-Montfort-Universität in Leicester, gleichzeitig sieht sich Werner auch als „Aktivist“. Seit längerem setzt er sich in Großbritannien für ein Bankensystem nach deutschem Vorbild ein, kämpft gegen das „Bankenestablishment“, wie er sagt. Statt weniger Großbanken brauchten die Briten viele kleinere genossenschaftliche Geldinstitute. Der Grund: Große Banken suchten sich große Kunden – wer als kleines oder mittelständisches Unternehmen einen Kredit wolle, komme im britischen System nicht weit.