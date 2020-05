Prognose für 2030 : 300.000 weitere Heimplätze nötig

Die alternde Gesellschaft erfordert Tausende neue Pflegeheime, sagt eine Auswertung. In Berlin droht in zehn Jahren demnach der größte Mangel.

Eine Pflegerin schiebt eine Bewohnerin eines Pflegeheims in Baden-Württemberg in einem Rollstuhl über den Flur. Bild: dpa

In der Corona-Krise erfährt die Alten- und Krankenpflege wachsende Aufmerksamkeit. Dankbare Bürger applaudieren oder schicken Blumen in die Seniorenheime, Politik, Verbände und Gewerkschaften fordern eine höhere finanzielle Anerkennung. Tatsächlich hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in seinem Entwurf zu einem zweiten Bevölkerungsschutzgesetz für Pflegerinnen und Pfleger eine Prämie von 1000 Euro vorgesehen, die die Länder um weitere 500 Euro aufstocken sollen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Selbst ohne Pandemie gewinnt die Betreuung in einer alternden Gesellschaft zunehmend an Bedeutung, worauf am Dienstag hingewiesen wurde, dem internationalen „Tag der Pflege“. Der 12. Mai war der Geburtstag von Florence Nightingale, der Begründerin der systematischen Krankenpflege. Sie wäre am Dienstag 200 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass forderten verschiedene Interessengruppen, etwa die Deutsche Krankenhausgesellschaft, eine bessere Personalausstattung, höhere Investitionen in die Pflegeinfrastruktur und mehr Weiterbildungsmöglichkeiten.

Der Betreuungsmarkt wächst rasant, wie eine Studie des Spitzenverbandes Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA) feststellt, die an diesem Mittwoch veröffentlicht werden soll. Demzufolge werden in Deutschland bis zum Jahr 2030 rund 293.000 zusätzliche Pflegeheimplätze benötigt. Dafür sei jedes Jahr der Bau von 210 bis 390 Heimen erforderlich. Die Autoren von der International Real Estate Business School erwarten die größten Zuwächse an vollstationär versorgten Pflegebedürftigen in Berlin mit etwa 34 Prozent. Dahinter folgen Brandenburg mit 28 Prozent und Hessen mit 25 Prozent. Bisher gibt es in Deutschland rund 820.000 vollstationär Pflegebedürftige in 145.00 Pflegeheimen. Weitere 2,6 Millionen Personen werden zu Hause versorgt, davon etwa 1,8 Millionen ausschließlich durch Angehörige. Um weitere 830.000 Bedürftige in Privathaushalten kümmern sich vollständig oder teilweise ambulante Pflegedienste.

Einzelzimmer nicht nötig?

Da die Bundesländer keine Pflegeheime mehr bauten, müssten die Einrichtungen überwiegend privat finanziert werden, hieß es. Allerdings konzentrierten sich die Projektentwicklungen auf städtische Randgebiete, obgleich der Bedarf an Pflegeplätzen vor allem in zentralen Lagen steige. Um bei der „Pflege im Quartier“ mehr Vorhaben anzustoßen, müsse sich viel verändern: Ungünstig seien die teuren Grundstücke, die vorgeschriebenen geringen Bettenkapazitäten sowie gestiegene bauliche Anforderungen, etwa bei Energiestandards oder Brandschutzvorgaben.

Die Fachleute schlagen bundesweite Vereinheitlichungen vor. So sei es nicht nachvollziehbar, dass in Baden-Württemberg und Hamburg Einzelzimmer gefordert seien, in anderen Bundesländern wie Bremen oder Thüringen aber nicht. Überdies müssten die Mieten für die Heime an den Verbraucherpreisindex gekoppelt werden, damit sich der Bau der Pflegeeinrichtungen rentiere.