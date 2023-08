Aktualisiert am

Deutschlands Industrie kommt seit drei Jahren nicht mehr von der Stelle. Das zeigt eine noch unveröffentlichte Studie des arbeit­gebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, die der F.A.S. vorab vorliegt. Demnach liegt die Industrieproduktion insgesamt nach wie vor un­ter dem Vorkrisenniveau von 2019. Die Produktions­lücke, also die Abweichung der Wirtschaftsleistung von ihrem theoreti­schen Potential, beläuft sich auf fünf Prozent. Nimmt man das Jahr 2018 als Maßstab, liegt die deutsche Industrie hinter ihrem Potential sogar acht Prozent zurück.

In den sechs großen Industriezweigen Deutschlands ist es einzig der Elektroindustrie gelungen, über das Vorkrisenniveau von 2019 zu kommen. Deutschlands Vorzeigeindustrien, die Automo­bil- und Maschinenbaubranche, sta­gnie­ren und reihen sich so in den all­gemeinen Trend ein. Ihnen machen vor allem pandemiebedingte Material- und Lieferengpässe zu schaffen, die noch nicht vollständig aufgeholt wurden.

„Man sollte das wirklich ernst nehmen“

Besonders schlecht steht es um die Chemieindustrie. Die energieintensive Branche weist mit beinahe 20 Prozent die derzeit größte Produktionslücke auf. Ihr macht der kriegsbedingte Energiepreisschock des vergangenen Jahres zu schaffen.

„Man sollte das wirklich ernst nehmen“, sagt Michael Grömling, der Autor der Studie. In den letzten zehn Jahren hätten sich Selbstverständlichkeiten der deutschen Wirtschaft einfach aufgelöst, so Grömling. Das schlage sich nun auf die Wettbewerbsfähigkeit nieder.

Dieses Bewusstsein ist auch bei den Unternehmen vorhanden, wie die Studie zeigt. Grömling hat knapp 2100 Unternehmen befragt, welche Kostenfaktoren ihre Wettbewerbsfähigkeit belasten. Die ernüchternde Antwort: Kurzfristig sehen sich die Unternehmen hauptsächlich durch Strom-, Gas- und Lohnkosten belastet.

Langfristig erwarten beinahe alle befragten Unternehmen weitere dauerhafte Belastungen durch Umwelt- und Arbeitsmarktauflagen. Auch mit weiteren steuerlichen Belastungen rechnen beinahe alle befragten Firmen.

Auch Michael Grömling sieht die deutsche Industrie mit historisch schlechten Rahmenbedingungen konfrontiert. Da verwundert es nicht, dass 40 Prozent der Unternehmen mit ei­nem Produktionsrückgang in diesem Jahr rechnen.