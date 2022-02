Förderung für Batteriezellenwerke : Teuer erkaufte Arbeitsplätze

In Europa ist ein Subventionswettlauf um die Ansiedlung von Batteriezellfabriken entbrannt. Länder Süd- und Osteuropas locken Investoren mit hohen Fördermitteln, die teilweise aus Programmen der EU für die Regionalentwicklung finanziert werden. Westeuropäische Staaten wie Deutschland wollen dagegenhalten und diskutieren darüber, wie sie mit einer eigenen Förderkulisse neue Projekte für sich gewinnen können. Das versetzt die Autohersteller und ihre Lieferanten in eine vorteilhafte Lage. Sie können Investitionsentscheidungen zu einem großen Teil davon abhängig machen, welcher Standort am meisten zahlt.

Schon heute sind mehr als 30 Batteriezellfabriken für Elektroautos in Europa geplant. Laufend werden weitere angekündigt, daher kann von einer Knappheit, wie sie vor einigen Jahren noch gesehen wurde, nicht mehr die Rede sein. Stattdessen sprechen manche Unternehmen schon von einer Überkapazität, die sich im Markt abzeichnet. Vor diesem Hintergrund ist ein Umdenken nötig. Die öffentliche Hand hat den Anschub für die Ansiedlung der Produktion in Europa gegeben, jetzt müssen Marktmechanismen wieder greifen und sich zukünftige Projekte stärker aus eigener Kraft tragen.

Strategische Technologien in Europa

Batteriezellen sind die Herzstücke von Elektroautos, auf die bis zu 40 Prozent der Wertschöpfung entfallen. Bislang stammen sie zum weit überwiegenden Teil von asiatischen Herstellern wie CATL, LG Chem oder Panasonic. Die EU und ihre Mitgliedstaaten wollen das ändern. Sie folgen dabei einem Paradigmenwechsel, der nicht nur die Batteriezellen betrifft. Strategisch wichtige Technologien – darunter auch Halbleiter oder Künstliche Intelligenz – will Europa stärker unter die eigene Kontrolle bringen. Dabei spielen weltpolitische Spannungen eine Rolle, welche die Frage aufwerfen, ob die bewährte globale Arbeitsteilung in Zukunft noch zuverlässig funktioniert.

Auch die Gewerkschaften dringen hierzulande auf weitere Fördergelder für Zellfabriken. Sie hoffen, dass die neuen Anlagen einen Teil der Arbeit auffangen, die mit dem Umbau der Autoproduktion von Verbrennern hin zur E-Mobilität wegfällt. Die Effekte dieses Abbaus können beträchtlich sein und sind in Gänze noch gar nicht absehbar. Denn sie hängen auch davon ab, wie schnell Diesel- und Benzinfahrzeuge aus dem Markt verschwinden und wie stark die neuen Antriebe an Fahrt gewinnen. Elektroautos lassen sich mit weniger Mitarbeitern herstellen, was sich durch Fortschritte in der Produktivität, neue Fertigungstechniken und die Digitalisierung noch beschleunigt.

Neue Arbeitsplätze in den Zellfabriken sind aber teuer erkauft. Sie werden überschaubar bleiben, auch weil die Produktion nur dann wirtschaftlich Sinn ergibt, wenn sie hoch automatisiert läuft. Hinzu kommt, dass die Rahmenbedingungen hierzulande unattraktiv sind. Vor allem die im Vergleich zu anderen Ländern üppige Förderung erneuerbarer Energien hat in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass Deutschlands Stromkosten besonders hoch waren, eine Hürde für die energieintensive Fertigung von Batteriezellen. Lange wurden solche Schwierigkeiten kleingeredet. Jetzt versucht die Politik Unterschiede zu anderen Ländern mit neuen Zuschüssen zu nivellieren.

Besonders fragwürdig wird die Situation, wenn eine Förderung von Projekten durch die Mitgliedstaaten mit EU-Geldern konkurriert. Das zeichnet sich in Niedersachsen ab, wo das an Volkswagen beteiligte Bundesland den Konzern dazu bewegen will, nach Salzgitter eine zweite Zellfabrik in Emden zu bauen. Um das Projekt buhlen jedoch weitere Länder, etwa in Osteuropa, die auf besondere Fördertöpfe zugreifen können. Daher bittet das Land nun auch den Bund um Hilfe. Mit der Versorgungssicherheit lässt sich so ein Wettlauf nicht rechtfertigen. Denn Nachbarn wie Polen oder Tschechien können als verlässliche Partner gelten, ganz davon abgesehen, dass ihre günstigeren Rahmenbedingungen langfristig Kostenvorteile für Europas Autoindustrie bieten.

Hinzu kommt, dass die Politik mit den derzeitigen Projekten in der Regel eine Technik fördert, die in einigen Jahren überholt sein wird. Neue Varianten wie die Feststoffzelle werden die aktuelle Lithium-Ionen-Generation ablösen. Auch kritische Rohstoffe stehen im Fokus, etwa Graphit, das oft unter fragwürdigen Umständen gewonnen wird und durch Mittel wie Silizium ersetzt werden könnte. Forschung und Entwicklung, die solche Technologiesprünge ermöglichen, sind förderungswürdig. Die aktuellen Subventionen für Standardtechnik lassen dagegen eine Produktion entstehen, die in den meisten Ländern Europas weder kostendeckend noch dauerhaft wettbewerbsfähig sein wird.