Konkurrenz aus Kroatien : Angriff auf den Prosecco

Mehr denn je haben die Italiener an diesem Weihnachtsfest ihr prickelndes Nationalgetränk genossen – den Prosecco. Denn der Champagner, der ein Konkurrent des Qualitäts-Prosecco ist, hat Lieferprobleme. Italienische Gastronomen und Händler berichten, dass Korken, Glas, Etikettenpapier, Drahtgeflecht und Verpackungsmaterial fehlten. „Glücklicherweise ist die Situation für italienische Produkte ganz anders“, jubelte der Generalsekretär des italienischen Weinverbandes UIV, Paolo Castelletti: „Mit einigen Ausnahmen kann ‚made in Italy‘ die Aufträge erfüllen.“ Allerdings räumte auch er ein, dass die italienischen Produzenten mit steigenden Kosten für Rohstoffe, Strom und Transport konfrontiert seien. „Diese Preiserhöhungen sollten von allen gleichermaßen aufgefangen werden, nicht nur von den Produzenten“, forderte er.

Der bisherige Geschäftsverlauf in diesem Jahr lässt die italienischen Hersteller indes hoffen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres erhöhte der Prosecco seine Exporte gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um fast 40 Prozent. Das Vorjahr war zwar vom pandemiebedingten Lockdown in Mitleidenschaft gezogen worden. Doch abgesehen von dem normalen Erholungseffekt, ist in diesem Jahr eine besonders starke Nachfrage in den Vereinigten Staaten zu spüren, die zusammen mit Großbritannien die mit Abstand wichtigsten Exportländer darstellen. Frankreich und Deutschland folgen mit erheblichem Abstand. Die Ausfuhren auf den deutschen Markt sind im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr allerdings auch um satte 37 Prozent gestiegen.