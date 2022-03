Virenfrei und komfortabel : Privatjets sind nicht nur für Milliardäre

Aktualisiert am

Privatjets sind in der Pandemie so gefragt wie nie. Wenn man es geschickt anstellt, kann so ein Flug sogar erschwinglich werden.

Start in Egelsbach bei Frankfurt Bild: Panther Media

Die Luftfahrt ist ein Gewinner der Corona-Pandemie. Das ist kein Tippfehler, aber natürlich ist damit nicht der Passagierverkehr von Lufthansa & Co. gemeint. Der leidet weiter kräftig, noch immer sind in Europa erst zwei Drittel des Flugaufkommens von vor der Krise erreicht. Richtig gut geht es aber einem Teil der Branche, der meist im Verborgenen abseits der großen Flughafenterminals startet: der Privatfliegerei mit kleinen Maschinen von bis zu 19 Sitzen. Sie hat Corona längst hinter sich gelassen und fliegt so viel wie noch nie.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die vermeintliche Nische ist gar nicht so klein: Ihr Anteil am gesamten Flugaufkommen hat sich 2021 im Vergleich zu 2019 auf elf Prozent nahezu verdoppelt. Sie umfasst vor allem Flüge von Führungskräften in Unternehmen und von reichen Privatleuten oder Prominenten wie Sportlern oder Künstlern. Sie mieten einen Jet für einen Flug oder haben gar ihren eigenen. Experten nennen diese Art von Flügen Business Aviation. Im Januar 2022 lag die Zahl solcher Flüge nach Angaben der europäischen Flugsicherung Eurocontrol europaweit schon sieben Prozent über dem Vorkrisenmonat Januar 2020. Deutschland ist dabei der zweitgrößte Markt nach Frankreich, vor Großbritannien und der Schweiz.