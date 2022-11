Deutschlandticket : Preissturz im Öffentlichen Nahverkehr

Jubel und Sorge machen sich breit am Tag nach der Entscheidung für ein „Deutschlandticket“: „So schnell wie möglich“ soll nun ein deutschlandweites Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eingeführt werden, auf das sich Bund und Länder am Mittwoch geeinigt haben: 49 Euro im Monat soll es kosten und vornehmlich digital erhältlich sein. Wer lieber eine Plastikkarte möchte, kann auch die bekommen, außerdem ist das Abonnement monatlich kündbar. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) möchte die Hürden so niedrig wie möglich ansetzen. Als die „größte Reform“ im ÖPNV, „europaweit einmalig“, pries er das Deutschlandticket selbst. Andere stimmen in den Chor mit ein: SPD und die Grünen, der Interessenverband „Allianz pro Schiene“ ebenfalls. Die Verkehrsunternehmen blicken dagegen mit Sorge auf die finanzielle Ausstattung, auf die sich Bund und Länder in der Ministerpräsidentenkonferenz geeinigt haben.

Für die Pendler wird das Deutschlandticket jedenfalls zunächst deutlich unkomplizierter und günstiger, zumindest in den meisten Regionen. So kostet die Monatskarte in Frankfurt derzeit 79 Euro, Pendler aus dem Taunus zahlen für die Mainmetropole fast 150 Euro. In Hamburg kostet eine Monatskarte im Abo rund 94 Euro, das Gesamtnetz im Abo ist für rund 215 Euro zu haben. Noch teurer wird es, wenn man Regionen befahren möchte, die in zwei unterschiedlichen Tarifverbünden liegen, also etwa von Köln nach Düsseldorf. Bisher musste der kundige ÖPNV-Nutzer die Preisstufe 5 wählen und einen Abopreis von 241,70 Euro zahlen.

Allerdings machten sich auch Sorgen breit, vor allen Dingen bei den betroffenen Verkehrsunternehmen, die nun um ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit bangen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) stellte schon mal klar, dass der vom Bundesverkehrsminister Wissing ins Spiel gebrachte Stichtag 1. Januar nicht zu halten sei, da entscheidende Fragen unbeantwortet geblieben seien. Gemeint ist dabei vor allem die finanzielle Ausstattung, auf die sich Bund und Länder am Mittwoch einigten, um die zu erwartenden Einnahmeausfälle aufzufangen.

„Die größte Tarifrevolution in Deutschland“

Vier Milliarden Euro im Jahr von Bund und Ländern sowie eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel um 3 Prozent pro Jahr reichen in den Augen der Verkehrsunternehmen nicht aus, um die Lücke zu decken: „Das Risiko eines höheren Verlustes sowie die erforderlichen Anlaufinvestitionen sind ins unternehmerische Risiko der Unternehmen verschoben, das geht nicht“, kritisierte VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff. Völlig unberücksichtigt geblieben seien die pandemiebedingten Verluste und die hohen Anlaufverluste. Auf Kritik stieß zudem die hohe Flexibilität des Abos, das sich an den vielen digitalen Vorbildern von Netflix & Co. orientiert: „Auch die monatliche Kündbarkeit führt zu erheblichen Einnahmenrisiken, die den Kompensationsbedarf erhöhen“, monierte Wolff.

Offene Fragen gibt es in der Tat noch einige. So pochen die Wettbewerber der Deutschen Bahn pochen darauf, dass auch sie das Deutschland-Ticket verkaufen dürfen. „Jedes Verkehrsunternehmen sollte diese Möglichkeit haben. Dafür müssen faire und für alle einheitliche Provisionssätze festgelegt werden“, sagte Tobias Heinemann, Präsident des Verbandes Mofair und Chef des Bahnunternehmens Transdev, der F.A.Z. Mit ihrem Navigator habe die Bahn de facto eine marktbeherrschende Stellung und Zugriff auf Kunden- und Bewegungsdaten, die es ihr ermöglichten, ihren Vorsprung mit gezielten Angeboten noch weiter auszubauen. „Diese Position würde durch eine Vorzugsbehandlung beim Vertrieb massiv zementiert“, so Heinemann. Beim Vertrieb des 9-Euro-Tickets waren unabhängige Fahrkartenverkäufer leer ausgegangen. Wie das Kartellamt auf Anfrage bestätigte, gab es deshalb eine Reihe von Wettbewerbsbeschwerden. „Wenn es jetzt eine Dauerregelung geben soll, fände ich es schon angemessen, dass der Vertrieb nicht wieder nur über Apps von Verkehrsanbietern wie den DB Navigator läuft. Es müssen auch andere Vertriebskanäle möglich und leicht zugänglich sein“, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt der F.A.Z. Zu berücksichtigen sei auch, dass das Ticket „unmittelbare Folgen für andere Verkehrsunternehmen und -träger haben wird. Darüber sollte man mit den betroffenen Unternehmen reden und nach Lösungen suchen“. Vor allem Fernbusunternehmen wie Flixbus hatten sich schon bei der Einführung des 9-Euro-Tickets über Umsatzeinbußen beklagt.

Andere hingegen können den Start des Deutschlandtickets kaum erwarten. Schon vor dem noch unbekannten Starttermin nimmt der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bereits Vorbestellungen für das geplante 49-Euro-Deutschlandticket an – und zwar ab sofort. Die erste Abbuchung erfolge erst dann, wenn das Abo tatsächlich startet, „frühestens zum 1. Januar 2023“, teilte der HVV am Donnerstag mit. „Mit dem Deutschlandticket startet die größte Tarif- und Vertriebsrevolution in Deutschland, wir bekommen ein einfaches, klares Angebot ohne Verbundgrenzen“, sagte HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt. Wer bereits ein Abo hat, müsse nichts tun. Auch hier gilt wie beim 9-Euro-Ticket: Der Preis aller bestehenden Zeitkarten werde automatisch auf den neuen Preis reduzier.