Aktualisiert am

Inflation in Deutschland voriges Jahr nie über 10 Prozent

Inflationsraten korrigiert : Inflation in Deutschland voriges Jahr nie über 10 Prozent

Ganz ohne Schwierigkeiten ist es nicht vor sich gegangen: Das Statistische Bundesamt hat den Verbraucherpreis-Index für Deutschland einer Revision unterzogen und ihn auf ein neues Basisjahr umgestellt. Dabei gab es Software-Probleme, die zunächst zu einer verzögerten Veröffentlichung der Januar-Inflationsrate geführt hatten.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Jetzt aber konnten die nachträglich korrigierten Raten veröffentlicht werden: Am Mittwochmorgen präsentierte das Statistische Bundesamt zunächst die geänderten Inflationsraten aus der Vergangenheit. Weitere Details zu den Umstellung sollten am Vormittag in einer Pressekonferenz veröffentlicht werden.

Der Index wurde rebasiert. Das ist ein Vorgang, der regelmäßig vorgenommen wird. Ausgangsjahr ist jetzt nicht mehr das Jahr 2015, wie bislang, sondern das Jahr 2020. Das hatte zur Folge, dass die Inflationsraten seit 2020 nachträglich etwas angepasst werden mussten. Die Umstellung hat Folgen für die Wägungsschemata; also die Frage, welche Waren und Dienstleistungen mit ihren Preisen wie stark im Preisindex berücksichtigt werden.

Die angepassten Raten

Demnach lag die Inflationsrate in Deutschland im Januar bei 8,7 Prozent. Die für Dezember 2022 wurden korrigiert, von 8,6 auf 8,1 Prozent. Zudem gibt es für 2022 eine neue Rate: 6,9 statt 7,9 Prozent. Für 2021 blieb die Rate bei 3,5 Prozent.

Die Preise für Energieprodukte lagen im Januar 2023 trotz der Entlastungsmaßnahmen um 23,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, berichtet das Statistische Bundesamt weiter. Im Dezember 2022 hatte die Teuerung der Energieprodukte bei 20,3 Prozent gelegen. Ursächlich für die Preiserhöhung im Januar 2023 dürfte der Wegfall der „Dezember-Soforthilfe“ sein. Hingegen wird der Anstieg bei Energie teilweise durch die Preisbremsen für Strom, Erdgas und Fernwärme begrenzt. Beeinflusst wird die Preisentwicklung bei Energie jedoch durch viele Faktoren, auch durch die internationalen Einkaufspreise.

„Auf Basis des neuen Warenkorbs zeigt sich bei der deutschen Inflation seit dem Herbst kein Abwärtstrend mehr“, kommentierte Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. In der alten Version der monatlichen Inflationsraten für 2022 hatte es einen Höhepunkt von 10,4 Prozent im Oktober gegeben, und danach einen spürbare Erleichterung bis auf zuletzt 8,7 Prozent im Januar dieses Jahres. Nach der neuen Berechnung mit dem neuen Warenkorb hatte die Rate im Oktober bei 8,8 Prozent gelegen - und sich danach nicht besonders viel verändert.

Außerdem sei die Kerninflation, das ist die Teuerung ohne stark schwankende Preise wie die für Energie und Lebensmittel, zuletzt „massiv gestiegen“, hob Ökonom Krämer hervor - von 5,2 auf 5,6 Prozent. Für eine „Entwarnung an der Inflationsfront“ sei es also viel zu früh.

„Nach den aktuellen Zahlen ist die Inflationsrate nun im vorigen Jahr nie über die 10-Prozent-Marke gestiegen“, kommentierte hingegen Sebastian Dullien vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. „Insgesamt dürfte allerdings die Europäische Zentralbank insbesondere wegen der hohen Kernrate durch die aktuellen Zahlen eher beunruhigt sein.“

Eine Verzögerung mit Folgen

Die verzögerte Veröffentlichung der deutschen Inflationsrate für Januar hatte allerhand Auswirkungen. So musste das europäische Statistikamt Eurostat in Luxemburg, das für die Berechnung der Inflationsrate des Euroraums eigentlich Werte aller Einzelstaaten der Währungsunion benötigt, zunächst mit einer Luxemburger Schätzung für Deutschland arbeiten.

Mehr zum Thema 1/

Die Januar-Inflationsrate für den Euroraum lag auf dieser Grundlage bei 8,5 Prozent, nach 9,2 Prozent im Dezember. Mit dieser Zahl hat der EZB-Rat, das oberste geldpolitische Gremium der Eurozone, bei seiner Februar-Zinssitzung gearbeitet; als er entschied, die Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte anzuheben und eine weitere Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte für März in Aussicht zu stellen.

Euro-Inflation dürfte nach oben korrigiert werden

Unmittelbar geändert hatte Eurostat seinen Inflationswert für den Euroraum nicht, als Deutschland dann endlich seinen Wert veröffentlicht hatte. An diesem Donnerstag nun soll die endgültige Inflationsrate für den Euroraum mit dem korrekten Wert aus Deutschland veröffentlicht werden. Spekuliert wird, dass die Rate etwas nach oben korrigiert werden muss, weil die deutsche Rate höher ausgefallen ist als von Eurostat ursprünglich geschätzt, möglicherweise auf 8,6 oder 8,7 Prozent. Zwar wurden viele der Inflationsraten in Deutschland aus dem vergangenen Jahr jetzt nach unten korrigiert; aber die Schätzung, mit der Eurostat für die deutsche Januar-Inflationsrate gearbeitet hat, war wohl niedriger als der tatsächliche Wert.