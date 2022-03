Häuser immer teurer : Preise für Wohnungen und Häuser auf Rekord gestiegen

Aktualisiert am

Die Haus- und Wohnungspreise sind im Schlussquartal 2021 so stark wie nie geklettert. Nicht nur in Großstädten wurde es deutlich teurer, auch in dünn besiedelten ländlichen Regionen. Die Bundesbank hatte jüngst vor einer Blase gewarnt.

Begehrte Lagen auch fern der Ballungsräume: Wohngebiet in der sächsischen Stadt Schneeberg Bild: dpa

Die Preise für deutsche Wohnimmobilien sind Ende 2021 in Rekordtempo gestiegen. Sie erhöhten sich von Oktober bis Dezember um durchschnittlich 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Dies ist erneut der stärkste Preisanstieg für Wohnimmobilientransaktionen seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000", teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Im Jahresdurchschnitt 2021 zogen die Preise für Wohnimmobilien insgesamt um 11,0 Prozent an, nach 7,8 Prozent 2020.

Besonders stark kletterten die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen im vierten Quartal mit 15,9 Prozent. Eigentumswohnungen verteuerten sich dort um 13,2 Prozent. In dichter besiedelten ländlichen Kreisen lag das Plus für Ein- und Zweifamilienhäuser bei 14,5 Prozent und für Eigentumswohnungen bei 11,2 Prozent.

Überdurchschnittlich starke Steigerungen verzeichneten auch die sieben Großstädte Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf. Hier kosteten Ein- und Zweifamilienhäuser Ende 2021 rund 12,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Eigentumswohnungen verteuerten sich um 12,7 Prozent.

Die Bundesbank warnt seit längerem vor zunehmenden Gefahren auf dem deutschen Immobilienmarkt. „Die Überbewertungen bei Wohnimmobilien nahmen zu“, hieß es jüngst im Monatsbericht der Bundesbank. „Gemäß aktuellen Schätzergebnissen lagen die Immobilienpreise in den Städten im Jahr 2021 zwischen 15 Prozent und 40 Prozent über dem Preis, der durch soziodemografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren angezeigt ist.“ 2020 hatte die Überbewertung noch maximal 30 Prozent betragen.