Herr Sager, Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) spricht von einem Versagen des deutschen Sozialstaats im Kampf gegen Kinderarmut. Teilen Sie diese Ansicht?

Nein, ganz und gar nicht. Dass die vielen ukrainischen Kinder im Juni 2022 per Gesetz ohne Umweg in die Verantwortlichkeit der Jobcenter gewechselt sind, war eine besondere Geste des deutschen Sozialstaats. Auch kann man die Sondersituation ukrainischer Geflüchteter schon deshalb nicht für die angeblich gewachsene Kinderarmut heranziehen, weil ukrainische Familien ihre Zukunft vor allem in der Ukraine sehen. Das als Argument für wachsende Kinderarmut in Deutschland heranzuziehen ist daher nicht nur wohlfeil, sondern auch falsch. Es stellt die Dinge völlig auf den Kopf.

Paus’ Pläne zur Kindergrundsicherung werden offenbar konkreter. Die Kommunen, also Landkreise und Städte, sind für das Bürgergeldsystem und die Jobcenter mitverantwortlich. Wissen Sie schon, was sich dort ändern wird?

Ein Gesetzentwurf liegt noch immer nicht vor. Aber das, was wir seit vielen Monaten an konzeptionellen Überlegungen aus dem Bundesfamilienministerium hören, bestätigt unsere Befürchtungen: Das Ziel einer für die Familien im Vergleich zu Bürgergeld und Sozialhilfe einfacheren und leichter zugänglichen Leistung wird nicht erreicht werden. Ganz im Gegenteil drohen neue Bürokratie, zusätzliche Wege, mehr beteiligte Behörden, Schnittstellen und Doppelstrukturen. Insgesamt wird das vor allem für die betroffenen Familien eine große Enttäuschung. Man kommt aber politisch nicht mehr runter von den Erwartungen, die man geweckt hat. Denn wer will bei dem schönen Wort „Kindergrundsicherung“ schon dagegen sein? Aber genau diese Wahrheiten müssen wir aussprechen.

Werden sich die Abläufe im Sozialstaat so verändern, dass Integration der Eltern in Arbeit und Unterstützung der Kinder künftig besser gelingen?

Genau das ist das Problem, das außen vor gelassen wird. Denn die Kinder kommen aus Familien, in denen die Eltern nicht genug Einkommen haben, um den Lebensunterhalt sichern zu können. Deswegen muss im Vordergrund stehen, die Eltern in Arbeit zu integrieren. Das ist aber nicht das Ziel der Kindergrundsicherung. Bessere Lebensperspektiven für bedürftige Kinder sind also nicht zu erwarten. Das wird auch nicht dadurch besser, dass sich nun einige Akteure an die Seite der Bundesfamilienministerin stellen, um für das Vorhaben mehr Geld aus dem Bundeshaushalt herauszuholen.

Die Kindergrundsicherung soll aber Vereinfachungen bringen, vor allem einen leichteren Zugang zu Geldleistungen. Glauben Sie, dass dies gelingt?

Aus der Bündelung von Leistungen erwächst tatsächlich neue Bürokratie: Für das Auszahlen der Kindergrundsicherung werden mit den Familienkassen neue Behörden hinzutreten, mit denen die Menschen bislang nur kurz nach der Geburt oder beim Beginn der Ausbildung zu tun haben. Da aber die Kindergrundsicherung nicht vollständig das Existenzminimum decken wird, werden weiterhin die Jobcenter ergänzend zuständig sein. Und für die Arbeitsförderung der jungen Menschen werden Jobcenter oder Arbeitsagenturen zuständig sein. Zugleich kommt es zu einer deutlichen Verschlechterung in der Erreichbarkeit: Die Familienkassen haben lediglich 100 Standorte. In Sachsen-Anhalt gibt es nur drei Familienkassen, in Schleswig-Holstein keine einzige. Zum Vergleich: Die Jobcenter haben über 1000 Standorte und sind überall in der Fläche vertreten.

Hatten Sie schon Gelegenheit, mit der Familienministerin über solche organisatorischen Aspekte zu sprechen?

Das Ministerium kennt die Bedenken der Landkreise und die vieler anderer Akteure. Die Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände und der Länder in den letzten Monaten erfolgte allerdings immer eher bruchstückhaft. In Abständen hat das Ministerium Zwischenüberlegungen präsentiert, immer aber mit vielen offenen Fragen und Platzhaltern. Unser Eindruck ist, dass es sich von Anfang an um ein vertracktes Vorhaben handelt, das sich zwar gut in Wahlprogramme und Koalitionsverträge schreiben lässt, aber unsere vielfältigen bestehenden Hilfesysteme durchkreuzt und alles nur noch viel komplizierter macht – für alle.

Wie beurteilen Sie das Ziel, höhere Geldleistungen an bedürftige Familien auszuzahlen?

Niemand bestreitet, dass mehr für Kinder und Jugendliche getan werden kann und auch sollte. Da geht es aber vor allem um Bildungschancen und Teilhabe, weniger um die willkürlich erscheinende Erhöhung von Geldleistungen.

Wo müsste Sozialpolitik ansetzen, um Chancen für Kinder zu verbessern?

Wichtig ist vor allem die soziale Infrastruktur, die gestärkt werden muss. Die Kinderbetreuung muss weiter ausgebaut, Sozialarbeiter müssen eingestellt werden, Schulstunden dürfen nicht infolge Lehrermangels ausfallen, und kommunale Strukturen müssen gut genug ausfinanziert sein, um vor Ort Angebote machen zu können, zum Beispiel zur Integration neu zugewanderter oder geflüchteter Menschen. Zu denken, man hilft den Familien mit etwas mehr Geld und einer Leistung, die am Ende nur zu mehr bürokratischem Aufwand für alle führt, ist naiv.