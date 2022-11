Anreize zum Gassparen : So kommt Europa durch den Winter

Es wird zu wenig Gas eingespart, in Deutschland und in Europa. Seit Jahresbeginn hat Deutschland lediglich 11 Prozent weniger Gas verbraucht als im Vorjahreszeitraum. Innerhalb der EU waren es sogar nur 7 Prozent. Notwendig wäre aber eine Einsparung von etwa 15 Prozent, um gut über den Winter zu kommen.

Auch um das Energieangebot zu erhöhen, wird nicht genug getan. Deutschland ziert sich mit seinen Kern- und Kohlekraftwerken. Frankreich sperrt sich gegen eine Gasleitung, die Engpässe nach Spanien beheben könnte. Die Niederlande reduzieren ihre Gasförderung. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch durch Subventionen zusätzlich angeheizt. Deutschland, Polen, Italien und die Niederlande haben die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt. Auch Österreich hat die Strom- und Erdgassteuern reduziert und will von Dezember an eine Strompreisbremse einführen. Frankreich subventioniert Strompreise in großem Umfang.

Dazu kommt der bis zu 200 Milliarden Euro teure „Doppelwumms“ der Bundesregierung. Der hat bei den europäischen Partnern die Befürchtung hervorgerufen, die deutsche Energienachfrage könne sich dadurch erhöhen. Selbst bei einer sehr geschickten pauschalen Entlastung von Haushalten und Unternehmen im Rahmen der Gaspreisbremse ist das Argument wohl nicht ganz von der Hand zu weisen.

Es gibt keinen ausreichenden Anreiz für die Staaten Europas, das Angebot zu erhöhen und Gas zu sparen. Wenn Atomkraftwerke länger Strom produzieren oder die Gasförderung ausgeweitet wird, sinken zwar die Energiepreise in den Ländern, die solche zusätzlichen Anstrengungen unternehmen. Aber ein Großteil des Entlastungseffekts entsteht nicht im Ursprungsland, sondern in allen anderen Ländern des gemeinsamen Binnenmarktes. Damit reduziert sich der Anreiz zur Einsparung erheblich. Würden beispielsweise die Niederlande zusätzliches Gas fördern, wären durch den daraus resultierenden Rückgang des europäischen Gaspreises die finanziellen Einsparungen in Deutschland dreimal so hoch wie in den Niederlanden.

Je mehr andere subventionieren, desto größer ist der Druck

Gleichzeitig führt jede Subvention des Energieverbrauchs zu einer Preiserhöhung nicht nur im Inland, sondern auch für alle Haushalte und die Industrie im Ausland. Sollte Deutschland zum Beispiel 5 Prozentpunkte weniger Gas als geplant gegenüber den Vorjahren einsparen (das wären 50 Terawattstunden oder 50 Milliarden Kilowattstunden), würde der europäische Gaspreis infolge der erhöhten deutschen Nachfrage um 15 Euro je Megawattstunde ansteigen müssen, um genügend Gaskunden in den anderen Mitgliedstaaten vom Verbrauch abzuhalten. Das erhöht die deutsche Gasrechnung um 18 Milliarden Euro und die der anderen europäischen Länder um 37 Milliarden. Dazu kommen höhere Stromkosten in Höhe von sechs Milliarden Euro für Deutschland und 24 Milliarden für unsere Nachbarn. Legt man dies alles auf den angestrebten zusätzlichen Gasverbrauch in Deutschland um, ergeben sich – bei aller Vorsicht, die man bei einer groben Überschlagsrechnung walten lassen muss – Kosten in einer Größenordnung von gewaltigen 1,70 Euro je Kilowattstunde, wovon mehr als 1,20 Euro je Kilowattstunde unsere Nachbarn tragen müssten.

Besonders groß ist die Diskrepanz zwischen nationalen und europäischen Kosten in der Ländergruppe, in der die Importkapazitäten für Flüssiggas und der Zugang zu Pipelines begrenzt oder vollkommen ausgereizt sind. Zu dieser Gruppe zählen Deutschland, die Niederlande, Polen, Österreich, Dänemark und die Tschechische Republik. Jede Subvention des Gasverbrauchs in einem dieser Länder führt unweigerlich zu stark steigenden Gaspreisen in allen Ländern. Und je mehr andere Länder subventionieren, desto größer der Druck, auf dem heimischen Markt nachzuziehen. So steigt der Preis immer weiter, ohne dass sich an der Gasknappheit etwas ändert.